Roro Djakout

Porté disparu depuis près de 15 heures, Rolls Lainé dit Roro Djakout a été retrouvé cet après-midi. Après s'être echappé des mains de ses ravisseurs, le batteur de Djakout #1 a expliqué brièvement ce qui lui est arrivé sur Scoop FM, quelques minutes après avoir été retrouvé par la police. Sa déclaration :

« Tôt ce matin, après ma prestation à l'Arcahaie, alors que je m’apprêtais à monter dans ma voiture, trois hommes armés m’ont attaqué et m’on forcé à monter dans ma pick-up. J’étais avec deux personnes. Elles ont aussi été enlevées, mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Sur la route, ils n’ont cessé de me répéter qu’ils ne voulaient que la voiture, que je n’avais pas besoin de m’inquiéter. Ils savaient que j’étais un artiste et ne me voulaient aucun mal, me disaient-il. Mais après plusieurs heures de route, arrivé au haut d’un morne, ils m’ont demandé de descendre de la voiture. C’est à ce moment que j’ai réalisé qu’ils allaient me tirer dessus. J’ai commencé à courir, mais ils n’ont pas arrêté de tirer. J’ai compris qu’il valait mieux que je me rende. À ce moment, ils m’ont frappé, m’ont attaché les mains et les pieds, bandé les yeux et ont conduit pendant trois bonnes heures, puis m’ont enfermé dans un "container". Ce matin, je n’ai pas arrêté de leur demander qu’est-ce qu’ils avaient négocié pour moi, mais plus le temps passait, ils ne me disaient plus grand-chose. Finalement, cet après-midi, j’ai joué le tout pour le tout en priant que mes ravisseurs ne me retrouvent pas. J’avais un briquet sur moi, j’ai brûlé les menottes en plastique qui retenaient mes pieds, puis je me suis sauvé. Je suis passé au-dessus d’un mur et je suis tombé sur un terrain de football que j’ai traversé pour arriver dans une maisonnette. J’ai demandé de l’aide à la dame que j’y ai trouvée. Celle-ci m’a caché jusqu’à ce que son mari vienne me chercher pour me mettre sur une moto et me ramener. Merci à Dieu qui m’a sauvé et à tout le monde qui a participé à cette mobilisation. »

Où est passé Roro? était la question du jour tout ce vendredi 19 mai 2017.

Un nuage de tristesse flotte sur l’industrie musicale haïtienne ce vendredi. Rolls Lainé, batteur et porte-parole du groupe Djakout #1, est porté disparu. La nouvelle a circulé comme une traînée de poudre. Certains ont cru à un canular, d’autres étaient un peu scpetiques, jusqu’à ce que la Police nationale s’en mêle.

Ti Marco, responsable du groupe, a confirmé la nouvelle pour Ticket. « La dernière fois que j’ai personnellement vu Roro, c’était après notre prestation à l'Arcahaie, vers 3 h du matin. Il est passé devant moi pour aller récupérer sa voiture. Il était avec une dame et un jeune homme que je ne connaissais pas, mais cela ne m’a pas alarmé. Ce n’est que ce matin quand sa femme m’a appelé pour savoir pourquoi Roro n’était pas rentré que j’ai su que quelque chose clochait », nous a confié Ti Marco, la voix tremblante, inquiet. « On vient tout juste de retrouver la voiture avec la clé à l’intérieur à la rue Joseph Janvier grâce à toutes les alertes que nous avons lancées, mais on ne peut pas encore localiser le téléphone parce qu’il est fermé. Nous continuons les recherches et nous demandons à quiconque ayant une information de nous contacter immédiatement », a t-il ajouté dans l’espoir qu’à la fin, ce sera plus de peur que de mal.

À l'hôtel où logent musiciens et journalistes venus à Miami à l'occasion du Haitian Compas Festival, l'incertitude règne. La nouvelle de la disparition inexpliquée de Roro Djakout inquiète, bouleverse, mais l'on préfère ne pas penser au pire.

Berny Silias

Pour moi, c'est une nouvelle très inquiétante qui bouleverse le secteur musical. Elle affecte tout le monde, moi en particulier qui suis un ami de ses amis , d'autant plus que l'on sait que Roro est quelqu'un de très discipliné. Mais je reste confiant et mon intuition me dit que Roro sera avec nous bientôt.

Loulou de Kreyol La

Je n'arrive même pas à croire à cette nouvelle. Hier, nous étions ensemble à l'Arcahaie pour le bal. Et ce matin, quand je suis descendu de l'avion à Miami, j'ai eu l'information. Je trouve cela bizarre. Je souhaite que Dieu vienne à son aide et je ne veux pas penser que quelque chose de mal va lui arriver. Ce serait un coup fatal.

Mikaben

J'ai appris la nouvelle comme tout le monde ce matin et cela m'a choqué. Depuis que l'avion a atterri à Miami, on ne parle que de cela. On pense à tous les scénarios possibles pour le maintenir en vie. J'ai une pensée spéciale pour sa famille, sa femme et ses enfants particulièrement. Cette incertitude et cette attente nous rendent impuissants et c'est très embêtant.

Fred Lizaire

Je suis sérieusement affecté par la nouvelle. La seule chose que je peux dire avec cette nouvelle qui me rend inconsolable est de prier.

Roro Nelson

Roro se tokay mwen. Il est comme un frère pour moi. Nous jouons au même club de footbal, et donc nous nous voyons tous les jours. Djakout est mon groupe favori, et s'il ne tenait qu'à Rolls Lainé je serais un musicien de carrière. J’espère donc qu'il est en paix et que rien de mal ne lui est arrivé.

Peterson Gilles, Ti Mèt

Roro n'est pas le genre de personne qui ne répond pas à son téléphone, ou qui ne rentre pas chez lui après une prestation, encore moins le genre de personne qui sort sans que personne ne sache où il est. Ce n'est pas dans son tempérament. C'est donc une nouvelle très inquiétante, d'autant plus que, selon les récentes informations, on a localisé son téléphone et la dernière fois qu'il était utilisé c'était à Saut d'Eau. Or Saut-d'Eau et Arcahaie ne sont pas sur le même itinéraire, il y a donc quelque chose d'anormal. On peut voir la désolation sur les visages des musiciens qui sont là. Mais j'espère que rien de grave n'est arrivé.

Laplanta

On craint le pire et cette disparition jette un voile inquiétant sur toutes les activités de célébrations qui doivent avoir lieu ici à Miami. On prie pour que l'on retrouve Roro sain et sauf.

Ti Pouch

Je suis en contact avec tous les autres membres du groupe qui sont restés en Haïti. Selon les dernières informations, ils sont en train de chercher un peu partout mais sans succès.

Cette nouvelle nous affecte énormément. Hier après le bal, il s'est déplacé seul dans sa voiture vers 2h30-3h et pour se reposer afin de prendre l'avion aujourd’hui. Ce matin, vers 8 heures, sa femme a appelé les membres du groupe pour nous informer qu'il n'était pas chez lui. C'est la première fois qu'il n'est pas rentré.

Pour le moment, Ti Pouch, Ti Regi et Polo sont les trois des musiciens de Djakout #1 qui sont arrivés à Miami. À noter que Djakout #1 ne pourra plus performer ce soir avec Ram au Moca Cafe, selon Ti Marco. Il n ya que trois musiciens à Miami, les autres sont encore en Haiti. Ils comptent partir pour la 19e édition du festival compas demain, si tout se passe bien.

Ticket Magazine