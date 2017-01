Sinema Toupatou : un pas de plus vers le renforcement de Jollywood

Constitués de professionnels de cinéma des six promotions de Cine Institute, Artists Institutes se lance dans le renforcement de Jollywood. L’industrie du cinéma jacmélien a été créée, il y a une dizaine d’années, par l’Américain David Bell et ses amis. Elle a réalisé plusieurs éditions de festivals internationaux de cinéma. Notons que ces initiateurs ont fondé Cine et Audio Institute. La plus récente victoire dans leur croisade est la réussite de Sinema Toupatou, activité démarrée au début de décembre 2016 dans plusieurs sites de l’arrondissement de Jacmel.

A Belvédère, site de lancement de Sinema toupatou, la brise venue de la baie de Jacmel s’est alliée à l’enthousiasme des organisateurs et le public, composé en majorité de jeunes.

L’invitée d’honneur est l’actrice Hancie Pavilus. Au programme: projection de plusieurs films et vidéos clips réalisés à Jacmel par des professionnels de cinéma formés à Ciné Institut de Jacmel et joués par des Jacméliens.

Des centaines de personnes ont assisté aux différentes séances de Sinema Toupatou. Les organisateurs ont parié sur la réussite. Ils ont gagné.

L’un des objectifs de Sinema Toupatou est de donner accès aux films de Jollywood à tout le monde, y compris les gens des zones reculées, là où il n’y a pas d’électricité.

… et Jollywood

Jollywood est le nom donné à l’industrie du cinéma jacmélien, créée et promu par Artists Institute. Selon Myriam Iramène Nelson et Marc Henry Valmont, Sinema Toupatou fait la promotion de Jollywood auprès du public jacmélien au début, mais l’équipe compte conquérir le monde entier.

« À Jollywood, nous ne nous contentons pas de produire des films avec des professionnels et des acteurs haïtiens uniquement, les histoires qu’on y raconte également sont haïtiennes. Avec Jollywood, c’est la conquête du cinéma par la culture haïtienne », a dit madame Nelson.

Cine Institut ne reçoit pas d’inscriptions cette année parce que les dirigeants estiment qu’ils ont formé suffisamment de professionnels pour lancer Jollywood avec la production de véritables films haïtiens de qualité.

Artists Institute est conscient que l’enracinement et l’épanouissement de Jollywood ne se fera pas facilement, c’est pourquoi il se lance corps et âme dans la production, la projection et la promotion de leurs films.

Artists Institute travaille sur des échanges universitaires, selon Marc Henry Valmont qui a précisé que, dans un avenir très proche, Cégep du Canada et USC de Los Angeles feront des échanges avec Cine Institute.

Pierre Paul Ancion - source le nouvelliste