Klass

Klass-Sweet Micky : une affiche du tonnerre pour Zigizag et BigO productions. Le premier bal officiel de Sweet Micky depuis son retour sur la scène musicale et la première grande soirée de la bande à Richie. C’est devant un El Rancho rempli à craquer que Klass commence la soirée après Tonymix, vers minuit. Le son n’est pas fameux, mais cela n’empêche pas au groupe de continuer sa performance. Pipo, au meilleur de sa forme, mène la barque avec brio et satisfait le public déjà conquis, qui chante à tue-tête les hits du groupe. Lajan sere, M ap marye, You don’t want me, pour ne citer que ceux-là, ont fait danser, couples et célibataires, pendant une bonne partie de la nuit.

source Ticket Magazine