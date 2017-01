Une vingtaine de caricaturistes ont participé à une formation sur la caricature baptisée « Démocraturistes » du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2017 l’hôtel Montana. Axé sur la démocratie et la liberté de la presse, cette formation a été organisée par l’ambassade des États-Unis en Haïti en soutien à l’association des caricaturistes haïtiens(ASCAH). Cette activité animée par le caricaturiste canadien Guy Badeaux avait pour objectif de montrer à ces jeunes comment jouir de la liberté d’expression par la caricature sans offenser et découvrir la pratique du métier à travers les différentes cultures du monde.

Muni de peu de matériels, à savoir une simple page blanche, de quelques crayons et de stylos, vingt jeunes hommes et une demoiselle occupent la salle olivia de l’hôtel Montana en cette matinée du jeudi 26 janvier, réunis autour d’une grande table constituée` de petites tables rangées en demi-cercles. Ils ne se fatiguent pas de dessiner ou de caricaturer tous ce qui passe sous leurs yeux. Durant cette formation, les journées des participants se partagent entre ateliers, séances de travail, et exploration de certaines œuvres caricaturales de professionnels étrangers.

Recrutés sur la base de leur expérience et de leur activisme dans cette profession, ces jeunes ont suivi une série d’ateliers sur le journalisme et la caricature, l’art et la caricature humoristique. Sortir de la monotonie, et créer des figures originales, tels sont les points vus par le mentor Guy Bodeaux qui compte à son actif plusieurs années d’expérience dans la presse canadienne au sein du journal Le Droit. « Cette initiative a pour objectif de renforcer la liberté d’expression au niveau de la presse et de prôner l’avancement de la démocratie par le biais des caricatures qui sont des créations extraordinaires conçues par des artistes ayant beaucoup de talent. Cette formation a eu lieu afin de les aider à mieux appréhender le métier », laisse entendre le représentant de l’ambassade de États-Unis lors de son discours à la remise des certificats aux participants.

« Cette formation n’est point une activité futile. C’est le début d’une longue collaboration », ambitionne Teddy Mombrun Kesser, l’un des coordonnateurs de l’activité avec Jerry Boursiquot et Francisco Silva de l’ambassade américaine, trois jeunes caricaturistes qui rêvent de voir une meilleure structure dans l’exercice de leur métier. Ces jeunes ont également institué ASCAH dans le but d’instaurer une meilleure pratique de la caricature. Aucune école de caricature n’existe encore en Haïti. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette voie, « Dessinateur ou caricaturiste, on n’a pas tous une connaissance approfondie du métier », explique Teddy qui soutient que réunir tous les pratiquants du dessin peut aider à l’avancement de la pratique.

À noter qu'à cette formation de trois jours, ont pris part de nombreuses personnalités très connues du métier de la caricature telles que Jerry Boursiquot, Chevelin Pierre et Teddy Kesser Mombrun.

Belkis Delcarmen Gaspar - Ticket Magazine