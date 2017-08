Jacques Adler Jean Pierre, dit Bòs Madichon, et Ricardo Nicolas lancent le Festival Films Caraïbes. Les deux journalistes entendent par cette initiative redonner goût à la consommation cinématographique haïtienne et instituer un autre rapport au dépérissement des loisirs sains et à la désaffection aux créations filmiques d’Haïti.

Rue Chavannes, lieu médiatique connu pour ses extravagances culturelles et politiques, se livre depuis le 22 juillet dernier à une expérience pour le moins étrangère à son habitude : un festival de films haïtiens. Sur le kiosque multitâche situé en face du bâtiment de la Radiotélévision Caraïbes, des projections audiovisuelles s’offrent allègrement à tout venant.

L’idée est de permettre à tout le monde de découvrir et de visionner les réalisations cinématographiques haïtiennes qui, malgré leur faible budget et l’absence d’infrastructures, peuvent parler à tout un chacun.

« Cette initiative s’inspire d’une rétrospective en l’honneur d’Arnold Antonin réalisée sur la place Toussaint Louverture de Jacmel. Ricardo et moi, nous nous sommes dit que la réitérer en en profitant pour mettre de nouveau en avant le travail de ce mapou qu’est Arnold Antonin du cinéma haïtien tomberait à point nommé pendant cette période estivale », a fait savoir Jacques Adler Jean Pierre, l’animateur de l’émission Pluriels de Radio Caraïbes.

L’homme connu sous le nom de scène Bòs Madichon a par ailleurs précisé que le festival tirait son sens du combat qu’il engage pour le retour des salles de cinéma dans le pays qui ont disparu depuis les ‘cinquante dernières années’ en Haïti. De son côté, Ricardo Nicolas a ajouté que le Festival Films Caraïbes se voulait un hommage à la soixantaine d’années d’existence de la Radio Caraïbes. « Il s’agit d’un festival qui entend projeter 22 films haïtiens du 22 juillet au 22 août 2017 en référence à la chaîne 22. Puisqu’il est aussi question de performance musicale, le festival accueillera 9 artistes et groupes musicaux, 4 artistes invités et 5 DJ. Ces trois dernières entités forment donc le 9-4-5, 94.5 FM », s’est plu à scander l’animateur de l’émission musicale PlayList sur la Radio Télé Espace FM.

Cette activité, qui se réalise tous les vendredis et samedis de 8 h à 10 h pm, s’expose à de nombreux travers, selon les deux initiateurs. Même si ces derniers vantent l’appui financier de la Radio Caraïbes, les deux journalistes culturels constatent l’amateurisme de la logistique notamment celui de la sonorisation qui laisse à désirer. A la question relative à la faible affluence au festival, Ricardo Nicolas rétorque : « On n’a pas du tout l’intention d’organiser un festival pour 12 millions d’habitants. L’important pour nous, c’est de saper le primat du cinéma hollywoodien qui entretient la dévalorisation des efforts locaux de création audiovisuelle. »

En ce qui concerne le choix de la période estivale, Ricardo a estimé qu’il fallait d’abord positionner le projet à un bon moment. Investir les vacances autrement, selon lui, donne lieu à la création d’un espace alternatif qui allie le loisir à la pédagogie. « Il y a urgence d’un réveil culturel et social dans ce pays », s’insurge le patron de PlayList Enternainment qui envisage déjà pour l’année prochaine un festival consacré au cinéma caribéen.

A noter que le Festival Films Caraïbes est une activité de projection cinématographique haïtienne sous le haut patronage de la Radiotélévision Caraïbes regroupant les partenaires comme le ministère de la Culture, le Restaurant Le Flamboyant, Café Philo, C3 éditions, Amwalaye Productions, PlayList Enternainment, Radio télé Espace et l’Association Quatre chemins.

Casimir Jenny Williamson source le nouvelliste