Le ministre de L’Education nationale et de la Formation professionnelle (Menfp), Pierre Agénor Cadet, en compagnie de l’Ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Beton Délègue, ont procédé, le 28 avril, au lancement d’un feuilleton radiophonique baptisé « le Trésor des Lamayotes », observe AlterPresse.

« Les 28 épisodes de ce feuilleton, rédigé en langue créole, assurent une assimilation ludique des éléments d’apprentissage de la langue française », indique le ministre de l’éducation nationale, Josué Agenor Cadet, durant son intervention à la cérémonie de lancement.

Le feuilleton s’adresse également aux élèves et aux enseignants de français, qui pourront utiliser ses épisodes pour animer les leçons de communication orale, ajoute-t-il.

Selon lui, « le travail réalisé a aussi le mérite d’apporter un nouveau regard sur le statut de la langue française (en Haïti), où traditionnellement l’erreur est stigmatisée ».

Les deux personnages sont dans une double quête, explique-t-il. Ils cherchent un trésor mais aussi la signification des mots. « Ils vont se tromper ensemble, (et) chercher le bon mot ».

« Nous apprenons par les erreurs qui nous aident à construire notre grammaire interne. C’est par l’erreur et les corrections apportées, que nous progressions dans n’importe quel apprentissage, y compris celui d’une langue », fait savoir l’enseignante Darline Alexis, qui a travaillé au développement du projet.

« Le Lamayòt » pour elle, symbolise l’étonnement, la curiosité, toute chose nécessaire pour chercher à comprendre son monde.

Plusieurs autres personnalités ont pris part à la mise en oeuvre de ce feuilleton, comme Josette Théogène Gaboton, Patricia Préval, Reneau Govin et Jean Marie Théodat, entre autres.

Cette équipe a bénéficié de l’expertise d’un « magicien du verbe créole », l’écrivain et diseur Jean Claude Martineau, auteur de « Flè dizè » et de « Pawòl moun nan No ».

Ce projet a démarré lors de la visite du chef de l’Etat Français François Hollande en Haiti en mai 2015, au cours de laquelle, il avait exprimé la volonté de recentrer la coopération avec Haïti sur l’éducation, rappelle l’ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Béton Délègue.

Pour elle, « le Trésor des Lamayotes » est un voyage dans les mots. « Nous nageons un peu dans la grammaire, pas celle qu’on apprend par cœur (…), mais c’est un voyage dans la beauté, dans le patrimoine, dans les lieux d’Haiti ».

Le feuilleton est diffusé le samedi à 7:45 sur Radio Caraïbes Fm et à 9 :00 sur Radio Kiskeya, deux stations privées de la capitale.

Alter Presse