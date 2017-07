Une foire gastronomique visant la valorisation des produits locaux se déroule jusqu’au dimanche 16 juillet 2017, dans la cour du Centre d’étude Lumière (Carrefour, périphérie sud de la capitale Port-au-Prince), apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Organisée depuis le jeudi 13 juillet par la Chorale internationale de professionnels en art musical Chwa Pam, une institution œuvrant également dans le domaine social notamment dans l’encadrement des enfants démunis, cette foire se tient autour du thème : « Manje lokal se garanti Lasante » (la nourriture locale est une garantie pour la santé).

Elle vise à promouvoir les aliments locaux et la culture culinaire haïtienne, indique Evelyne Jean Louis, responsable de cette foire gastronomique, tout en soulignant l’effritement de certaines habitudes gastronomiques à travers le pays.

Cette foire entend remettre en avant des produits locaux qui se raréfient pour rappeler aux Haïtiens leur culture.

Le « Zokan » est une nourriture que les gens utilisent dans les villes de province surtout dans le Sud alors que très peu de gens dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince en entendent parler.

Il y a également d’autres produits succulents comme de la cassave agrémentée de hareng, inconnus par beaucoup de participantes et participants à la foire.

Plus d’une dizaine d’artistes et d’artisans exposent aussi du kremas (une boisson haïtienne, composée de jus de coco, de clairin et de lait), de la liqueur, de la confiture, ainsi que de la pâtisserie.

Par ailleurs, le site de la foire abrite aussi la clinique mobile d’un médecin dentiste, qui offre des soins dentaires à la population de Carrefour

Alter PRESSE