Reconnu à l'unanimité comme étant l'un des plus grands animateurs de radio diffusion par toutes les générations confondues, Breg reste et demeure une icône pour la presse culturelle haitienne.

En prélude de son anniversaire le 1er Juin, l'animateur vedette de CANAL MUSICAL sur Caraibe FM a répondu sans hésiter à nos questions.

Toujours considéré comme celui qui veut encadrer les jeunes qui voulant se faire une place dans le secteur culturel, le Maître de Cérémonie le plus populaire d'Haïti ne nous a rien caché sur son parcours du commencement jusqu'à aujourd'hui.

Désirant être toujours franc et honnête, ANDERSON nous confie qu'il a fait ses débuts comme amateur, en animant toutes les activités de la classe de Philo de son école Le lycée Louis Joseph JANVIER en partenariat avec l'UNESCO, ainsi que toutes les fêtes du comité central de l'école.

Arrivé en classe de Rhétorique à la même école, L'animateur nous dit qu'il savait faire du théâtre avec passion puisque des jeunes de conservatoire d'art dramatique savaient lui inculquer de notions qui y sont relatives.

Après ses études classiques, il a intégré La Faculté des Sciences humaines de l'Université d'état d'Haïti, puis a étudié L'expression orale simple et avancée à l'Institut français d'Haïti où il a pu travailler sa voix.

Le natif de la cité des poètes nous a également confié qu'il a fait ses débuts '' Nan radyo Jwèt'' dans son quartier.

Puis a rejoint Claude GILLES à la Radio nationale d'Haïti.

Même s'il n'était pas l'animateur principal de l'émission, Bregard avait été autorisé momentanément à dire des textes, à déclamer des poésies, sa formation le lui permettait.

En 1994, il a intégré La grande Dame de la Caraibe qui émettait à l'époque sur la bande AM et animant une émission baptisée "À COEUR JOIE". Un an après la radio est passée de la bande AM à la bande FM.

L'équipe de la Radio et Bregard ont décidé de changer le nom de l'émission en CANAL MUSICAL, un espace à travers lequel Marc Anderson BREGARD s'est fait un nom dans le milieu médiatique haitien.

Chemin faisant, En 1997 il a rencontré Magdalie Jean Louis avec qui, il a formé un couple parfait sur la FM tout en implantant des rubriques intéressantes à l'émission, telle que LA PAROLE À JOUR, axée sur la langue française dans ses variantes avec des collaborateurs comme Freud Germain JEAN BAPTISTE, Issaint JN GRACIA et Kettelie BELDOR.

En 2003, en raison des différentes manifestations anti-Gouvernementales qui stressaient la population, une nouvelle rubrique a été ajoutée RIGOLO-THERAPIE avec Peterson Francois Jr., Smith ÉGALITÉ dit Piti Caraibe et Emmurat NOEL...

Après ces turbulences politiques, seuls BREGARD et Pitit Caraibe ont pu continuer l'aventure puisque les autres membres du panel ont quitté le pays.

Après le cataclysme du 12 Janvier 2010, Exode Tet pa Dwat et Edmond Jn BAPTISTE ont rejoint l'équipe toujours dans le but d'aider les auditeurs à s'amuser, rire un peu, chasser le stresse de la vie quotidienne.

D'autres personnes qui prenaient le goût de ce grand rendez-vous ont pris leurs places dans cet espace, Nous voulons parler bien sûr de Mike Hasler A. JEAN, Chère Lazare, Stéphane Eveillard et j'en passe.

Et récemment la rubrique MESI DOKTÈ vient d'être ajoutée tous les mardis dans le but d'aider la population à s'informer sur la santé sexuelle avec la présence de deux (2) gynécologues et un (1) urologue. Les mercredis, des psychologues font des approches sur des faits sociétaux et les jeudis un dentiste pour aider les auditeurs à mieux prendre soin de leurs dents.

Tout ceci, raconte toujours Breg, c'est dans la perspective de nous rendre utiles.

Questionné sur ses grands succès dans ce champ, Le Jéréminien a fait mention du carnaval qu'il estime être la base de sa grande popularité, car il est quelqu'un qui bouge beaucoup sur les plateaux de fortune érigés en la circonstance, qui crée de l'animation et de la bonne ambiance, avec la complicité de Géssica GENEUS,

René A. Lerrebours

Serges GONZALEZ

Le patron de la RTVC, Mr Patrick MOUSSIGNAC et toute l'équipe grâce à laquelle ses succès ont été rendus possible.

'' Seul, on ne peut pas être heureux, seul on ne peut pas réussir '' a martelé l'animateur fondateur de l'émission CANAL MUSICAL.

Les psychologues et les travailleurs sociaux ont exigé à leurs patients d'écouter religieusement l'émission RIGOLO-THERAPIE par rapport aux chocs post traumatiques.

Quant aux déceptions qu'il a rencontrées dans sa carrière, Le Directeur général de la Radio Caraibe nous affirme qu'il ne les prend pas pour des déceptions proprement dit, mais des marches qui lui avaient permis de monter l'échelle de la vie.

Le DG nous dit également qu'il a perdu un ses souliers après une forte pluie alors qu'il s'apprêtait à prendre un autobus difficilement à Portail Leogane pour se rendre à carrefour.

Il lui était toujours difficile de trouver de l'autobus après avoir fini d'animer des grands spectacles surtout après les pluies diluviennes.

'' Ale kafou aprè lapli pat janm fasil non Bigot zanmi m'' a ajouté Breg de façon marrante.

Même dans les moments douloureux, il y a toujours une leçon à tirer.

J'ai appris à faire des moments difficiles une leçon pour aller de l'avant, a fièrement avoué Notre Bregard national.

Avant de refermer l'entrevue, Marc Anderson BREGARD en a profité pour envoyer un message à tous les jeunes qui voudraient devenir comme lui un modèle ou encore une icône dans l'animation, qu'ils ne doivent jamais croire dans la facilité, ni que le succès va leur venir très vite.

Il faut qu'ils travaillent fort, pour récolter fort.

'' Si vous voulez que la moisson vous soit grande, semez grandement

Si vous voulez que la moisson soit enrichissante, enrichissez vous de connaissances,

Entourez vous des gens positifs,

Écoutez ceux qui font le métier que vous aimez,

Ne faites rien sans passion,

C'est la passion qui vous tient la main, qui vous conduit vers le succès

Soyez passionnés de ce métier de Radio

Soyez cultivés

Quelqu'un qui fait de la radio, c'est quelqu'un qui a une connaissance générale,

Formez vous matin, midi et soir

Ne laissez jamais une personne détruire votre passion pour l'animation

Ne laissez personne éteindre le feu de l'ambiance qui s'allume en vous

Et le pays vous dira MERCI ''

Telle a été la meilleure façon pour Le titulaire de CANAL MUSICAL de clore cette entrevue tout inculquant des conseils qui aideront bien sûr les amants l'animation à se lancer dans cette sphère.

L'équipe de #AdductionMedia profite de cet article pour souhaiter un joyeux anniversaire à ce grand homme qui a marqué et qui marque encore l'histoire de l'animation en Haïti.

Le seul souhait qu'on pourrait faire à Breg pour son Anniversaire, c'est de demander à Dieu qu'il soit épargné de la mort jusqu'au retour du Christ.

Richarson BIGOT, journaliste culturel

