Les finalistes du Groupe C se sont données en spectacle, le dimanche 27 août 2017. Trois des cinq postulants ont, par leur chant, leur voix, leur présence sur scène et leur prestation, séduit les membres du jury. Ces jeunes filles sont qualifiées pour le second tour.

Sur le plateau de Podium quartiers, à l’auditorium de Radio et Télé Caraïbes, les cinq finalistes du groupe C se sont produits en spectacle dans la soirée du dimanche 27 août, date marquant la fin du premier tour de ce show télévisé. De ces cinq jeunes, trois arrivent au second tour. Il s’agit de Kenshese Ysmaëla Dazma, 18 ans, Carla Médjine Clairsaint, 16 ans, et Lisa Soraya Deguerre, 17 ans. Ces trois jeunes filles, venues de trois quartiers populaires de Port-au-Prince et, motivées par le désir de converger tous les regards sur leur zone de résidence, ont rejoint les six finalistes des groupes A et B. Désormais elles sont 9 filles prêtes à s’affronter loyalement et passer à l’étape suivante : la grande finale.

Dans cette dynamique, les membres du jury et ceux du comité organisateurs du concours se sont arrangés pour sélectionner un meilleur quatrième des trois groupes confondus. Des six finalistes qui n’ont pas été retenus, le postulant ayant totalisé le plus de point est habilité à rejoindre les 9 autres. Coup de cœur. Marcelin Redondo, 18 ans, le seul jeune homme du concours, va enfin poursuivre la compétition aux côtés des 9 filles. Cette décision de toute l’équipe podium quartiers facilitera la subdivision des dix postulants en deux groupes de cinq. Ils auront à performé sur les planchers de Télé Caraïbes pendant les deux dimanches précédant la grande finale. Un coup de chance aussi pour Redondo qui, une fois de plus, dit vouloir donner le meilleur de lui-même pour aller encore plus loin dans ce concours.

L’objectif de départ de ces dix finalistes n’a pas changé. Remporter le premier prix et représenter valablement leur zone de résidence constitue leur principal leitmotiv. Ces jeunes estiment que Podium quartiers est ce concours dont la mission consiste à revaloriser les efforts des jeunes du pays, les inviter à croire en leur talent et leur potentialité. Ce podium estival est l’une des plus grandes portes qui leur est ouverte. Ils paraissent plus que déterminés. Ils veulent montrer au monde entier que les jeunes du pays, surtout ceux qui viennent des quartiers populaires et/ou des quartiers déclarés « zone rouge » ou de « non droit » sans trop savoir pour quelle raison ou selon quel critère, ont aussi des rêves, des objectifs, une vision, du talent et de la volonté de faire ce qui est bon et utile au pays.

Podium Quartiers, cette année, se veut un espace d’échange, de partage et est ouvert aux jeunes de différents quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, question de les aider à faire valoir leur talent et à représenter valablement leur quartier et/ zone de résidence.