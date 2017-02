L’homme n’est pas maître de son destin. Pourtant, il fait toujours des plans pour l’avenir sans jamais penser aux imprévus de la vie. Cela se remarque dans tous les domaines, incluant l’industrie musicale haïtienne qui fonctionne à l’image du pays. Quand on n’enregistre pas des défections en cascade au sein des groupes musicaux « konpa dirèk », on note une quelconque débandade. Les problèmes se succèdent et se ressemblent en nature. D’ailleurs, le groupe Zenglen l’a bien dit dans sa chanson « Rezilta »: « Pwoblèm p ap jan m fini, son w lwa nan lanati, lè w rézoud youn gen on lòt ki nan wout ap vini ».

Le groupe Zenglen veut « ranje chita l »

L’histoire contemporaine ne se dissocie pas du passé. Les mêmes causes produisent toujours des résultats similaires dans les mêmes circonstances. Le problème du groupe Zenglen ne se situe pas au niveau de son répertoire, ni non plus de la qualité de sa musique. Cependant, il n’arrive pas à envahir le marché comme autrefois. Pourtant, la capacité pour le faire ne lui manque pas. Donc, il existe un problème d’ordre différent. Les responsables et musiciens de Zenglen croient dur comme fer qu’un remue-ménage s’avère nécessaire pour faciliter la remontée en force de cette formation musicale.

Un remue-ménage peut avoir l’un des deux effets suivants : soit propulser Zenglen et le placer aux côtés des groupes présentement bénéficiaires de contrats hebdomadaires alléchants, ou bien créer une autre crise au sein du groupe capable de provoquer une instabilité incroyable, voire même irréversible cette fois. Le va-et-vient de musiciens au sein de Zenglen devient fréquent et cela n’étonne personne. Certains pensent que Réginald Cangé est retourné au Zenglen. Personne n’ignore que le chanteur avait accompagné ce groupe musical lors d’une soirée à Montréal, au Canada. C’était simplement une liaison sans lendemain / un coup d’un soir (one night stand).

La situation des musiciens haïtiens n’est pas facile, surtout quand leurs groupes n’honorent pas des contrats régulièrement ou bien quand ils manquent à leur promesse de respecter des contrats d’engagement. L’artiste doit être capable de vivre de son art. Une source digne de foi fait croire qu’on envisage un remplaçant à Yves Abel, le bassiste. D’après une source proche du bassiste, celui-ci a mis fin à son engagement avec Zenglen. On parle de la réintégration de Drasso, le jeune ex-bassiste de Zenglen, et du retour de Dano Eugène aux claviers une énième fois. Il est aussi question de rajeunissement de Zenglen. Hum! Si cela se concrétise, il y aura certainement des musiciens qui vont faire partie de l’équipe managériale. Dans ce cas, on se demande pourquoi Dano, le claviériste / keyboardiste, a abandonné le groupe « Pash » qu’il a créé pour rejoindre le Zenglen une autre fois. Attention Zenglen! Chat échaudé doit craindre l’eau froide.

Il faut battre le fer pendant qu’il est encore chaud

La double affiche Klass / Zenglen qui a eu lieu au Club Amazura à Queens, New York, n’a pas vraiment changé la position de Zenglen sur l’échiquier musical. Cependant, elle témoigne de sa présence dans cette industrie bouleversée et imprévisible. Cette soirée n’a pas eu le même effet, ni les mêmes retombées du face-à-face Klass / Nu Look. Cela est dû au fait que chaque période a ses besoins et ses exigences.

Klass avait tendu le gilet de sauvetage à Nu Look qui, lors, se trouvait dans une situation difficile en pleine mer. Nu Look lançait des signaux de détresse. Arly Larivière avait considéré toutes les techniques

de natation qui lui aurait permis d’atteindre les rivages, de « naje pou l sòti ». Tristement, Nu Look animait des soirées « vacuum » en salle vide, avant l’événement d’Amazura. Arly avait le dos au mur. Il a bien profité de l’occasion de cette double affiche pour redorer le blason de sa formation musicale. C’est ce que Zenglen n’a pas eu le soin de faire. Il aurait dû battre le fer pendant qu’il était encore chaud. Il devrait profiter de cette bonne occasion pour faire du buzz et rebondir avec force. L’occasion ne vient pas toujours quand on la cherche. Elle est comme un oiseau, il faut la saisir au vol.

Les décideurs de ce groupe musical sont bien obligés de réfléchir longuement sur les stratégies à mettre en place pour éviter toute déviation de leur orchestre sur la route du succès. Zenglen prend des risques. Toute mauvaise décision risque de compromettre la possibilité de rebondissement de cette formation musicale. Il faut que les penseurs de Zenglen évitent toute polémique et toute confrontation verbale avec des animateurs de radio, des journalistes culturels, des promoteurs ou des représentants d’autres groupes musicaux. Qu’ils se rappellent que le silence est un langage fort et complexe dans certaines circonstances.

Dans les présentes circonstances, les administrateurs de Zenglen ont grand intérêt à exploiter pleinement les matériels collatéraux tels que: affiches / posters (posters), dépliants (flyers), cartes postales promotionnelles (promotional postcards), autocollants pour voitures (bumper stickers). Tout cela a la vertu de favoriser la revitalisation de son dernier album et, du même coup, d’informer le public soit d’un spectacle à venir ou d’une activité quelconque. Dans un tel cas, Zenglen aura aussi besoin d’une liste de publipostage / liste d’adresses (mailing list). Cela lui ferait du bien. Surtout que sa plus grande priorité pour l’instant devrait être la promotion et le marketing-direct constitué des matériels collatéraux.

Malgré vents et marées, le groupe Zenglen tient encore ses cartes. Mais il est aussi certain qu’un excellent CD ne vaut presque rien sans une bonne promotion et un marketing soutenu. La promotion et le marketing sont au succès ce que le souffle est à la vie (jrnoël). Il ne reste qu’à souhaiter bonne chance et du succès à Zenglen dans sa nouvelle aventure.

Jean Robert Noel