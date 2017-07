LA DIRECTION DE L’IMMIGRATION ET DE L’ÉMIGRATION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR INVITE LES CONTRIBUABLES À RETIRER AU PLUS VITE LES PASSEPORTS DÉJÀ PRÊTS

La Direction de l’Immigration et de l’Émigration du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales porte à la connaissance du public en général et des concernés en particulier, qu’environ 10 000 livrets de passeports fins prêts n’ont toujours pas été retirés de ses services de livraison à date.

La DIE déplore qu’au moment où certains se plaignent de ne pas recevoir leur document à temps, qu’elle soit confrontée à la gestion d’un nombre aussi important de documents de voyage non récupérés, dont certains sont même arrivés à expiration.

La Direction de l’Immigration et de l’Émigration du MICT, rappelle également que, selon la procédure et les normes en vigueur, son système numérique, garde en mémoire les codes de tous les passeports déjà attribués et ne pourra générer aucun nouveau passeport, pour tout requérant qui n’est pas en mesure de présenter le précèdent livret de passeport qui lui a été assigné. Dans de pareils cas, le système compte tenu des paramètres de sécurité intégrée, classera la nouvelle demande comme irrecevable.

Par conséquent, la Direction de l’Immigration et de l’Émigration du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales invite les requérants concernés à retirer au plus vite lesdits documents de voyage, qui encombrent et ralentissent la chaîne de travail. Les citoyens et les citoyennes concernés peuvent également composer le 1 0 5 pour tout suivi et information concernant leurs dossiers.

