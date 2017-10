« Il y a eu un appel d’offres régulièrement approuvé par la Commission nationale des marchés publics (CNMP) et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA). Plusieurs compagnies ont participé et trois d'entre elles ont remporté le marché et signé des contrats avec l’Etat », a confié au journal une source proche des négociations pour l'acquisition d’un important parc d’équipements pour l'État pour un montant de 123 millions de dollars américains.

Insistant sur les conditions avantageuses de la transaction pour le Trésor public, notre source a tenu à confirmer que « les équipements ont été achetés à crédit et la transaction est financée par les fournisseurs sur une durée de 48 mois au taux de 2% d'intérêts annuels. L'entretien et la réparation de ces équipements sont garantis pas le fournisseur et sont inclus dans le prix du marché » a expliqué cette source.

« C'est une grande première sur deux aspects. Premièrement, c'est la première fois que l'Etat garantit l'entretien et la réparation de ses équipements lourds. Deuxièmement, le financement est national, sans participation d'une manne internationale », a expliqué cette source qui souligne que les fournisseurs doivent donner un équipement de remplacement lors de la réparation de longue durée. Chaque compagnie devra aussi former des opérateurs et des mécaniciens pour les tracteurs vendus.

Le journal a appris que la société Auto Plaza S.A. a le plus important montant des trois contrats, soit 53.690.275.00 dollars américains pour la fourniture de 295 unités d’équipements, soit : 30 excavatrices JCB avec deux bras courts, contre-poids, circuit pour marteau-piqueur et pelle spéciale pour roche ; 30 tracteurs trailers Hino de 60 tonnes et Low By de 60 tonnes; 20 pelleteuses (loader JCB 456) ; 20 camions-citernes Hino de 4000 gallons ; 100 pick up Nissan double cabine 4x4 Diesel ; 30 véhicules Nissan Patrol tout-terrain, 50 camions à bascule Hino de 16 m3 et 15 marteaux-piqueurs (Hammer JCB pour JS 330).

La société Haytian Tractor, pour un montant de 41,046,750.00 de dollars américains, fournira 95 unités d’équipements de travaux publics suivants : 20 bulldozers de 49 tonnes-D8T-CAT, 10 bulldozers de 39 tonnes D9R-CAT, 10 pelleteuses de 18 tonnes (Loader) 950 L/962 L- CAT, 25 compacteurs de 25 tonnes CS-533 E CAT et 30 camions à bascule de 14 m3 Mack.

La sociéte Auto et Mécanique S.A., pour un montant de 28,635,000.00 dollars américains, fournira 100 unités d’équipements de travaux publics, à savoir 15 bulldozers de 21 tonnes Komatsu D65PX16 ; 35 graders 120 à 220 HP-Komatsu, 30 camions-bennes compressibles 19 M3-Isuzu modèle FVZ ; 20 camions à bennes compressibles 8 M3 Isuzu modèle NQR 71 L.

Les trois contrats sont payables en gourdes haïtiennes aux taux fixés par la Banque de la République D’Haïti (BRH). Après analyse de ces trois contrats, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) « n’y a relevé aucune irrégularité ». Par conséquent, ils ont reçu un « avis favorable » le 8 septembre 2017, a appris le journal d’une source proche de la CSC/CA.

