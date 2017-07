Le Premier Ministre Jack Guy Lafontant et le Dr. Robert Léger

« Monsieur le gouverneur, pour commencer l’année en beauté, rien n’est plus exaltant que de retrouver autour de vous tant de rotariens haïtiens pour se partager les idées, s’inspirer mutuellement et passer ensemble un grand moment. Nous sommes ravis d’être à vos côtés en ce moment d’investiture. Je suis fier que cette célébration soit organisée en Haïti », a déclaré solennellement le Premier ministre, le Dr Jack Guy Lafontant, le samedi 1er juillet, à l’hôtel Marriott, à la cérémonie d’installation qui consacre le Dr Robert Léger gouverneur du Rotary International pour le District 7020.

« Je gravis la tribune en tant que rotarien Premier ministre, et surtout en tant que représentant du président de la République, Jovenel Moïse », a dit le Premier ministre qui salue l’effort de cette organisation dont l’emblème est une roue d’engrenage à 24 dents toujours en mouvement à tout moment et qui se donne des critères pour agir en regard à ce qu’elle pense, dit et fait : « Est-ce vrai ? Est-ce juste ? Est-ce source de bonne volonté et d’amitié ? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? »

« Choisir de devenir rotarien, c’est choisir de servir. Je tiens à féliciter chacun de vous pour cette volonté de service dont l’année qui s’achève est une preuve palpable. L’esprit de service, c’est cette attitude qui consiste à mettre l’autre au centre de ses préoccupations. S’il est naturel que chacun soit porté à travailler à l’amélioration des conditions de vie de ses enfants, celui qui fait partie de cette grande organisation qu’est le Rotary peut beaucoup plus », a souligné le Dr Lafontant.

Le Dr Robert Léger du Club des Cayes, dont le Premier ministre se dit fier, commence son mandat à partir du 1er juillet, jour de son investiture. Le terme de son mandat se profile déjà. Il prendra fin le 30 juin 2018. Son successeur est déjà connu : une femme, la gouverneure 2018-2019 du RC de Tortola Delma Maduro.

Le nouveau gouverneur, célébré avec honneur, va désormais diriger administrativement le District 7020 composé de dix pays, 16 îles de la Caraïbe et 81 Rotary clubs.

La vision du nouveau gouverneur

Après avoir reçu le collier et le badge du gouverneur des mains de son prédécesseur Jamaïcain, Haresh L. Ramchandani, le Dr Robert Léger a donné le ton : « Ma vision et l’un de mes objectifs comme gouverneur de notre District au cours de mon annéee consistera à renforcer 100% des clubs du District par plus de connaissances du Rotary, motiver la création d’autres Rotary Clubs solides et efficaces dans notre District et plus particulièrement dans notre pays. »

Pour le Dr Léger, Haïti a besoin de beaucoup plus de Rotary Clubs solides et efficaces pénétrés de l’esprit et du sens de la philosophie de cette grande organisation humanitaire.

« Pour pouvoir mieux aider et servir, mon thème pour 2017-2018 (Grow Stronger, Serve Better) “Se renforcer pour mieux servir”. Mieux servir pour que dans nos communautés, comme jamais auparavant, on voit par nos actions durables Le Rotary: Un impact réel », a dit à haute voix le Dr Léger.

Il a salué son épouse Rosa qui lui donne appui, conseils, idées et lui influe un dynamisme pour travailler. Au comble était son émotion de voir le cardinal Chibly Langlois rentrer spécialement de Rome pour bénir ce moment unique.

Le cœur rempli d’émotions, le 44e gouverneur du Rotary international pour le District 7020, 4e gouverneur haïtien après feu Berthony Madhère, a salué les anciens gouverneurs haïtiens présents à l'événement, Amos Durosier et Guy Théodore.

Pour sauver des enfants de la poliomyélite dans les trois pays qui en sont encore touchés, le Pakistan, l’Afghanistan et le Nigéria, une rafle a été organisée.

L’action humanitaire est le moteur de la fondation Rotary. Le prédécesseur du Dr Robert Léger, Haresh L. Ramchandani, a souligné que le Rotary est reconnu mondialement et occupe la 3e place dans le classement mondial des organisations humanitaire sur le plan de la transparence et l'utilisation des fonds. En vertu de cet atout, la fondation Bill & Mélinda Gates accompagne le Rotary dans la lutte pour l'éradication de la poliomyélite.

Claude Bernard Sérant source le nouvelliste