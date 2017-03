La Police nationale d’Haïti (PNH) et la Police Dominicaine ont procédé, ce samedi, à l’arrestation de 2 présumés kidnappeurs haïtiens, avons-nous appris à la rédaction de Vant Bèf Info (VBI).

Il s’agit de Edner Comé et Eddy François, arrêtés en territoire voisin pour leur implication présumée dans des cas de kidnapping et de séquestration en Haïti.

C’est au cours d’une mission spéciale à la demande de la Direction Générale de la Police Nationale D’Haïti en République Dominicaine, conduite par le responsable de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), le Commissaire Normil Rameau, que ces deux individus ont été identifiés. Et suite à une requête du Commissaire Rameau à son homologue dominicain, des agents de la police Dominicaine en support aux agents de la DCPJ, ont mené une opération ayant conduit à l’arrestation de Edner Comé et Eddy François, a précisé une source de la PNH à des reporters de Vant Bèf Info (VBI) et Radio Télé Caraïbes (RTC).

Edner Comé était en cavale suite à l’affaire de Clifford Brand et dont un avis de recherche a été mis à son encontre.

Eddy François, lui, aurait fait partie du « gang Galil », a expliqué à VBI et RTC cette source proche de la PNH.

La procédure est en cours pour le transfert en Haïti de ces deux présumés kidnappeurs.

Vant Bèf Info (VBI)