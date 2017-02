C’est sur le thème « La radio, c’est vous » qu’a été célébrée, le 13 février, la journée mondiale de la Radio. À l’occasion, le Conatel a choisi d’honorer les 4 plus anciennes stations de radio du pays. À noter que cette célébration ne date que de 5 années. Elle a été instituée par l’UNESCO

Des plaques d’honneur et mérite ont été décernées aux radios Metropole, Caraïbes, Lumière et 4veh de Cap-Haïtien, par le directeur du Conseil national des télécommunications Jean Marie Altema.

Une façon, dit-il, de montrer aux propriétaires de ces médias combien leur contribution au développement de la communauté depuis plus d’un demi-siècle est appréciée

Cette conférence a permis aux différents intervenants, dont Richard Widmaier et Ady Jean Gardy de faire l’historicité de cet outil de communication et de passer en revue les défis et perspectives qui y sont attachés. Par cette initiative le Conatel a voulu surtout lancer une réflexion sur l’implication de la radio dans la société.

Parallèlement, le Responsable de Communication de l’UNESCO, Jeffrey Clark Lochard a déclaré que l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) entend faire appel au développement du potentiel de la radio pour encourager les échanges et relever les défis auxquels l’humanité tout entière est aujourd’hui confrontée. Dans sa déclaration, il en a aussi profité pour attirer l’attention sur la nécessité de mettre la radio au service des communautés.

Martine Isaac - HPN