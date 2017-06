Détenteurs d’un certificat consacrant leur victoire aux élections du 29 janvier dernier, ils seront 5 524 CASEC, ASEC et délégués de ville à entrer en fonction ce mois de juin. Le CEP, les ministères de l’Intérieur et de la Justice donnent la garantie que ces nouveaux élus auront tout l’accompagnement nécessaire pour remplir leur mission.

Depuis 2006, il n’y a jamais eu d’élections pour les ASEC, CASEC et délégués de ville. 11 ans depuis que les collectivités territoriales n’ont pas d’élus légaux et légitimes. À la suite du scrutin du 29 janvier 2017, l’institution électorale a consacré l’élection de 1 704 CASEC, 3 035 ASEC et 785 délégués de ville.

Le CEP a remis, entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, les certificats à ces élus locaux. Il ne reste maintenant que leur prestation de serment et leur entrée en fonction, a fait savoir vendredi le vice-président du CEP lors d’une conférence de presse conjointe avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur.

Me Carlos Hercule a souligné que la prestation de serment des élus locaux relève du ministère de la Justice et leur entrée en fonction dépend du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.

À ce propos, le ministre de l’Intérieur a promis un accompagnement aux élus locaux, conformément aux dispositions légales. Max Rudolph Saint-Albin a annoncé la tenue d’un forum initiatique et de séances de formation continue à l’intention de ces nouveaux élus. Selon un calendrier qu’il a communiqué à la presse, du 5 au 11 juin, il procédera à la distribution des écharpes et des insignes aux élus locaux ; du 12 au 16 juin, le CEP et le ministère de la Justice s'occuperont de la prestation de serment des élus ; du 19 au 23 juin, les élus seront installés par les délégués départementaux et les vice-délégués dans les mairies à travers tout le pays ; du 26 au 30 juin, ce sera l’enregistrement et la collecte de spécimens de signature des élus. Ces derniers seront enregistrés dans la base de données du ministère de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur, a souligné M. Saint-Albin, supporte un projet baptisé ‘’Porte d’entrée’’ qui vise à accompagner les nouveaux élus dans la réalisation de petits projets dans leur localité pour plus de proximité et plus de relations harmonieuses avec la population.

Pour sa part, le ministre de la Justice a reconnu son rôle dans la prestation de serment des nouveaux élus. Heidi Fortuné a indiqué que le président du CSPJ, Me Jules Cantave, a déjà reçu une correspondance lui demandant d’instruire les doyens des différents tribunaux du pays et les dossiers de tous les élus locaux ont été envoyés aux commissaires du gouvernement. Il a donné la garantie que toutes les dispositions ont déjà été prises pour la prestation de serment des nouveaux élus.

Une fois les élus locaux entrés en fonction, le processus pour la réalisation des élections indirectes débutera, a annoncé Me Carlos Hercule.

