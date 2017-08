Informant de la performance de la Direction de l’Immigration et de l’Émigration (DIE), le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, via un communiqué transmis à HPN, a indiqué avoir produit à travers l’ensemble des Centres de réception et de livraison de documents d’identification (CRLDI) 72 264 passeports et procédé à la livraison de 64 517 uniquement pour le mois de juillet 2017.

Selon le communiqué, l’ensemble des dossiers de passeports en souffrance a été totalement épuisé à la fin du mois de juillet, conformément aux échéances données dans le cadre de cette opération de redressement.

Le MICT, informe-t-on, entend continuer à prendre de nouvelles dispositions afin de conforter définitivement les avancées. Aussi, le ministère de l’Intérieur par la voix de son titulaire, Max Rudolph Saint-Albin annonce-t-on un nouveau partenariat avec l’Office des Postes d’Haïti qui, bientôt, livrera les passeports et d’autres documents d’identité directement chez le requérant.

Avec une capacité de production de 4 000 passeports, en moyenne, par jour, pour une demande journalière d’environ 2 200 passeports, la Direction de l’Immigration et de Émigration a également été instruite par le Numéro Un du Ministère de l’Intérieur, afin de multiplier les efforts pour atteindre la norme des 5 jours ouvrables pour la production de toute demande de passeport normalement déposée, conclut le document.

Alix Laroche source Hpn