Youri Latortue

Le président du Sénat, Youri Latortue, a annoncé lundi, avant la manifestation rageuse de mardi contre le budget 2017-2018, « qu’environ 3 milliards » des 7,2 milliards de gourdes allouées au Parlement pour cet exercice seraient affectées à la construction des nouveaux locaux du pouvoir législatif. Si il n’a pas dit que ce complexe de trois bâtiments serait l’un des plus chers si ce n’est pas le plus cher construit en Haïti en ajoutant les 10 millions de dollars déjà dépensés par Hadom, il a cependant souligné, avec luxe de details, qu’un immeuble de dix étages abriterait les bureaux des parlementaires, les salles de travail des commissions permanentes ainsi que des bureaux pour le personnel administratif. Un deuxième immeuble logera trois grands et beaux hémicycles. Un pour la Chambre des députés, un pour le Sénat, le troisième pour l’Assemblée nationale. Le dernier immeuble avec un parking fermé de quatre étages pour tous les parlementaires et les visiteurs… « Et ce sera justice », a dit Youri Latortue, sourire en coin, lors d’une séance en Assemblée nationale pour fermer l’année législative.« Nous logerons dans 24 mois dans des bâtiments dignes de notre honorabilité et à la dimension de notre histoire glorieuse », a-t-il soutenu.

D'autres bulidings...

Ces dernières années, quelques buildings imposant ont été construits en Haïti. Le siège de la Digicel à Turgeau, construit par une firme haïtienne, a coûté « environ 20 millions de dollars », a confié au journal Maarten Boute, l’un des responsables de la compagnie en Haïti. Il s’agit d’un building de 11 étages. Il y a 1000 m2 par étage. Après le tremblement de terre, la rénovation du building avait 15 millions de dollars. La compagnie Digicel a investit 45 millions de dollars pour construire l’hôtel Marriot, a indiqué Maarten Boute, interrogé par le journal. Le siège de la Digicel a été construit avant le séisme du 12 janvier. Marriot en 2015. En 2012, Royal Oasis a coûté 35 millions de dollars. La construction du ministère de l’Intérieur et de Collectivités territoriales, selon le plan initial, devait coûter quelque 15 millions de dollars.

En septembre 2012, le frère William Colin, sc., directeur général du Collège canado-haïtien, interrogé sur la reconstruction de cette école a indiqué que la nouvelle structure de plus de 42 salles a coûté près de 4 millions de dollars américains. « Nous avons deux salles d'informatique, des salles de physique/chimie, des salles de professeurs, etc. Nous travaillons pour terminer l'aménagement des espaces de jeu en vue d'offrir à nos jeunes écoliers un meilleur cadre de travail. »

UCLBP n’avance pas de chiffres pour le moment

Si le président du Sénat est aussi affirmatif, le directeur de l’Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP) est plus circonspect. « On ne sait pas encore combien coûtera le bâtiment et la firme qui exécutera les travaux parce que des ajustements ont été demandés », a confié au journal l’ingénieur Clément Bélizaire, responsable de l’Unité de construction de logements et de bâtiments publics CLBP. Il est envisagé de construire un étage en plus parce qu’il était prévu de construire des bureaux pour 130 députés. Le nombre passera à 160 députés. Il n’y aura pas d’appel d'offres classique pour la construction du palais législatif, a expliqué Clément Bélizaire.

L’appel d’offres répondra à des exigences de sécurité et de défense compte tenu de la nature de ce bâtiment. Sur le terrain, quatre firmes ayant réalisé des travaux d’envergure seront considérées. La meilleure offre technique, logistique et financière sera retenue. Les plans du Parlement ne peuvent pas se retrouver dans la rue, a-t-il poursuivi, soulignant que pour l’instant, le sénateur a fait une estimation, une « extrapolation » en indiquant que les travaux coûteront 3 milliards de gourdes.

Cependant, l’ingénieur Clément Bélizaire a souligné que ce bâtiment serait un « mastodonte ». Il y a eu appel d’offres pour trouver une firme qui a révisé l’étude de Hadom, pour faire la supervision. Le parking de quatre étages de la Chambre des députés a commencé. Il a fallu vérifier la portance des pieux, travail effectué par l’entreprise Trame. Il y a des éléments d’exécution qui sont entrés dans l’étude, pour pouvoir la compléter, a expliqué l’ingénieur Clément Bélizaire.

A ne rien comprendre…

Si le président Youri Latortue a parlé de 3 milliards de gourdes, le 1,5 milliard qu’apporte le Sénat est « une quote-part rapport à l’enveloppe totale pour la construction du palais législatif. Cela veut dire quelque part que d’autres financements sortiront de l’Etat ou de l’Exécutif pour finaliser ou pour financer l’enveloppe globale pour la construction », a expliqué au journal mercredi le président de la commission Economie et Finance du Sénat de la République. Nènèl Cassy a évoqué la construction de bureaux départementaux. « Je n’étais pas présent lors de la présentation faite pour le Sénat. Cela m’aurait permis de cerner le coût de la construction pour savoir si le montant est raisonnable », a dit le sénateur des Nippes qui pense qu’il est important d’attendre et voir dans le temps si montant estimatif correspond aux travaux. Le sénateur Nènèl Cassy, plus direct, a indiqué ne pas voir ce qui a été fait pour les 10 millions de dollars déjà dépensés sur le site où Hadom devait construire les bâtiments du nouveau Parlement.

Ce que dit le budget...

Entre-temps, pour le journal, l’économiste Kesner Pharel, responsable d’un observatoire sur les finances publiques, a indiqué que le budget du Parlement est de 7.2 milliards gdes avec 3.6 milliards pour le Sénat et le même montant pour la Chambre des députés. Le montant total pour la Chambre est alloué exclusivement aux dépenses de fonctionnement. Pour le Sénat, 2 milliards pour fonctionnement et 1.5 milliard pour les investissements. Ce qui fait 20% du montant total pour les investissements et non 50% comme l'a déclaré le président du Sénat », a dit Kesner Pharel.

Le député d’Aquin, Jean Robert Bossé, a souligné lui aussi que dans le budget de la Chambre des députés, il y a zéro gourde dans la rubrique investissement contre 1,5 milliard dans celui du sénat. Pour le député Jean Robert Bossé, on doit de préférence affecter les ressources budgétaires importantes au service de la population.

L'attention de Youri Latortue pour les pauvres...

Pince-sans-rire, le sénateur Youri Latortue, président d’un Parlement qui a 7,2 milliards de gourdes alors que le ministère de la Santé publique censé fournir des soins à plus de 11 millions d’Haïtiens dispose de 6,14 milliards de gourdes, évoque les difficultés de l'écrasante majorité de la population haïtienne.

« Le lancement de la construction du palais législatif qui coûtera environ trois milliards de gourdes ne nous fait pas perdre de vue les difficultés auxquelles est confrontées l'immense majorité de la population haïtienne. Nous savons fort bien que le taux de pauvreté globale s’établit à 59 % et que 24 % de nos compatriotes vivent dans la pauvreté extrême. Ce qui veut dire que 6,3 millions personnes ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et que 2.5 millions ne mangent pas à leur faim. Cela est inacceptable. Il est prévu de ramener le taux de pauvreté à 3 % d’ici 2030 mais cela demande un effort plus que surhumain. Il nous faut pour cela une autre décennie glorieuse », a dit le président de l’assemblée nationale.

« On accuse le Parlement d’avoir tiré la couverture budgétaire de son côté en s’octroyant des milliards supplémentaires. Cette accusation est pour le moins injuste. La moitié du budget est consacrée à la construction de notre Parlement. En effet, notre production législative aurait été plus substantielle si nous avions des locaux des de travail, des salles de commission beaucoup plus fonctionnelles. Nos infrastructures actuelles ne sont pas appropriées. Nous en sommes plus que conscients. C’est pourquoi, au niveau des bureaux des deux chambres, nous avons tout fait pour relancer la construction du palais législatif », a justifié le sénateur Youri Latortue.

L’administration Moïse-Lafontant et sa confortable majorité au Parlement voguent ces temps-ci sur une mer démontée. Mardi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté rageusement dans la capitale et ses environs contre le vote à une majorité écrasante de la loi de finances 2017-2018. Il y a eu des casses interprétées par le pouvoir Tèt Kale comme l’expression de « terreur » fomentée par les garants de l’ordre ancien accrochés à leurs privilèges et chasses gardées. La manif, selon Lucien Jura, zélé porte-parole de la présidence, n’a rien à voir avec le budget. Des opérateurs non cités du secteur de l’énergie et des BTP sont à l’œuvre, a soutenu le porte-parole. Pour ceux qui crachent leur mécontentement, il n’est pas normal d’imposer l’effort fiscal sans explication aux forces vives de la nation, sans justification à la population. D’autant que des allocations budgétaires ont scandalisé plus d’un.

Le local actuel du Parlement a été financé à hauteur de 1,9 million de dollars par l'USAID.

Roberson Alphonse source le nouvelliste