Sept ans après le tremblement de terre, des écoles privées, institutions universitaires arrivent à faire peau neuve. D’autres cependant continuent d’évoluer dans des abris provisoires.

« En mémoire de tous ceux qui ont péri sous les décombres à l’Institut des hautes études commerciales et économiques, le conseil de sept membres s’est recueilli ce 12 janvier en observant un moment de silence en mémoire des disparus, des anciens étudiants et surtout le doyen à l’époque, Raoul Berret, qui est tombé sous les décombres. À la place de l’immeuble où le feu professeur Raoul Berret a perdu la vie, les responsables ont érigé un mémorial en son nom. Outre le doyen, trois étudiants décédèrent sous les décombres. « C’était un moment tragique, un jour qui ne s’effacera jamais de la mémoire».

L’institut des hautes études commerciales et économiques (IHECE), une institution de formation supérieure qui forme des cadres de haut niveau de l’administration tant publique que privée en Haïti, vieille de plus de 50 ans, figure parmi les institutions les plus frappées par le violent tremblement de terre qui a fait environ 300 000 morts.

Ses locaux se sont effondrés dans les secondes qui suivirent les premières secousses. « Le bureau administratif s’est effondré. Le building de l’ancienne école internationale qui abritait aussi notre laboratoire informatique a été totalement détruit. Nous avons perdu plus d’une vingtaine de salles de classe, sans compter les salles où logeaient les bureaux », a indiqué le professeur Amos Durosier, doyen et président actuel du Conseil de direction.

Quoiqu’abattus, les responsables n’ont pas mis du temps pour relancer les activités. Après trois mois, soit en avril 2010, ils ont recommencé à fonctionner. « On s’est organisé en utilisant nos propres moyens pour reprendre les activités. Premièrement, on a érigé des structures en bois pour accueillir les étudiants. On a pu sauver l’année académique », a expliqué le doyen.

Sept ans après, l’Institut des hautes études commerciales et économiques (IHECE) va de l’avant. « On n’oublie rien. Mais le plus important aujourd’hui c’est de renaître de nos cendres, de nos décombres, c’est d’aller de l’avant », confie Amos Durosier.

« Tout le monde fait d’énormes sacrifices en se passant de salaire. Les fonds générés sont utilisés pour réaménager l’espace. Jusqu’à cette date. Nous avons pu reconstruire le building administratif, la comptabilité. On a pu remettre en place le laboratoire informatique, on a pu reconstruire la salle multimédia. Cette année, on va ajouter cinq nouvelles salles de classe et notre bibliothèque sera installée ».

Après sept ans, les séquelles sont encore visibles à l'IHECE. L’espace n’est pas complètement aménagé. Actuellement, on construit un bâtiment en un étage devant abriter des salles de cours et le laboratoire informatique.

S’il y a un message à lancer, « je crois qu’il faut repartir avec courage, audace et détermination. Il ne faut jamais se laisser abattre. Il faut travailler avec opiniâtreté pour rebondir ».

Le cas de l’Université de Port-au-Prince

Si l’Institut des hautes études commerciales et économiques (IHECE) va de l’avant, l’Université de Port-au-Prince (UP) continue à fonctionner dans des abris provisoires. A la rue Rivière, cette université vieille de 30 ans est logée dans deux bâtiments. Son building de quatre étages, qui s'est effondré au numéro 19, fait place à des constructions en plywood, et sa bibliothèque est aménagée dans un conteneur. Sept ans plus tard, le bâtiment de l’UP ne sort toujours pas de terre. Le secrétaire général de l'Université, Hénock Louis, avait indiqué dans les colonnes du Nouvelliste l’année dernière que l’UP a un plan de construction de nouveaux bâtiments à la rue Camille Léon pour reloger l’université. Le manque de financement donne jusqu’à présent du fil à retordre à ce projet de reconstruction.

Le cas des écoles

Le Collège Marie Anne est remis à neuf. « En 2010, tout s’est effondré, il ne restait que le gymnasium qui était juste endommagé. Sur le plan humain, le bilan était lourd. On a enregistré le décès de trois élèves, et de trois employés de maintenance », a expliqué la directrice de l’établissement, la sœur Marthe-Marjorie Février.

L’institution Marie Anne, dirigée par les sœurs de Saint-Anne, figure parmi les premiers établissements scolaires à se relever rapidement. Agrandis à plus d'une cinquantaine de salles de cours standard d'environ 40 m2, les nouveaux bâtiments ont été construits seulement deux ans après, grâce à l'appui de la fondation bouddhiste Tzu Chi.

En ce 7e anniversaire du violent séisme, les responsables de l’établissement scolaire ont mis le drapeau en berne, organisé des séances de recueillement et de prière à la mémoire des victimes du tremblement de terre.

Ecole Rony Durand

Le tremblement de terre a aussi causé la fermeture de certaines écoles. C’est le cas du Collège Rony Durand qui était perché à Lalue. « Le bâtiment était complètement endommagé. Il n’y avait aucun moyen de le réparer. La mairie l’a même casé parmi les bâtiments à démolir », a indiqué un habitant de la zone. « Aujourd’hui, le terrain est vendu. Depuis mardi, on procède à la démolition du vieux bâtiment.

Edrid St Juste source le nouvelliste