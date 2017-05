Depuis quelques semaines, la gourde connaît une appréciation graduelle par rapport au dollar sur le marché des changes. Pour certains économistes, cette appréciation est un fait inexplicable. Toutefois, quelques-uns ont tenté de l’expliquer chacun à leur manière.

À partir du taux de change affiché, ce mardi, dans les banques commerciales et chez les agents de change, le dollar est fixé à 62 gourdes à l’achat et 64 gourdes à la vente. Cette appréciation graduelle de la gourde depuis quelques semaines surprend invraisemblablement les économistes qui n’arrivent pas à l’expliquer avec précision. « Ce phénomène dépasse toute explication », a soutenu l’économiste Eddy Labostière avant d’avancer quelques brins d’explications.

Les opérations « Open market », c’est-à-dire les injections de dollars, réalisées par la Banque de la République d’Haïti (BRH) contribuent sans l’ombre d’un doute à cette appréciation de la gourde, de l’avis de M. Labostière, docteur en économie. Toutefois, il a fait remarquer que la banque centrale effectue ce genre d’opération depuis quelques années déjà sans avoir obtenu de si bons résultats.

Le président de l’Association haïtienne des économistes (AHE), Eddy Labostière, a avancé d’autres mesures accompagnant les opérations effectuées par la BRH. «Il y a le signal envoyé par le gouvernement au marché. Les dépenses du gouvernement ne dépassent pas les 25% prévus dans le budget pour ce trimestre. En ce sens, il arrive à éviter un déficit budgétaire et du coup l’obligation d’augmenter la masse de gourdes circulant dans l’économie », a argué l’économiste Labostière, soulignant toutefois qu’il est difficile de dire clairement quel est le budget utilisé actuellement par le gouvernement.

Outre ces deux mesures, l’économiste Eddy Labostière a mis l’accent sur la décision de la BRH d’injecter des millions de dollars sur le marché des changes avec des conditions strictes. Les banques commerciales disposent d’un délai pour les écouler. Si la banque n’utilise pas tous les dollars dont elle dispose, elle a l’obligation de les retourner à la banque centrale, une fois le délai accordé est expiré. La BRH reprend ces dollars avec le même taux qu’elle les a vendus. Avec cette nouvelle mesure, les opérations « Open market » ont davantage d'impact, d’après Eddy Labostière.

Pour l’économiste Etzer Émile également, il est difficile d’expliquer cette appréciation de la monnaie locale par rapport au dollar américain. « Je pense que les injections des 10 millions de dollars chaque quinzaine effectuées par la BRH apaisent psychologiquement la pression sur le marché des changes », a affirmé l’économiste Etzer Émile, précisant que les anticipations négatives créent plus de dépréciation que les déséquilibres du marché. Ensuite, l’économiste a souligné que les banques commerciales font également moins de spéculation, car avec l’augmentation de la différence entre le taux à la vente et le taux à l’achat, elles font plus de profit même quand le dollar se déprécie sur le marché des changes.

Contrairement au point de vue de l’économiste Eddy Labostière, considérant que le gouvernement de Jack Guy Lafontant paraît rationnel dans ses dépenses pour expliquer l’appréciation de la gourde, Etzer Émile allègue que l’équipe gouvernementale a hérité plutôt d’une situation de cash management confortable de l’administration Privert-Jean Charles. « L’administration précédente a fait en sorte que les dettes internes de l’État à travers la BRH diminuent. Elle n’a pas fait de nouvelles dettes et elle a réduit le déficit budgétaire en stoppant certains projets budgétivores », a- t- il soutenu.

Ensuite, la stabilité politique apparente avec les élus en place et l’absence d’un budget rectificatif pouvant faciliter les dépenses gouvernementales peuvent aussi jouer en faveur de la gourde, d’après Etzer Émile. Pour lui, cette appréciation ne résulte pas d’une augmentation des activités de l’économie réelle.

Les deux économistes se trouvent sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’effet psychologique des injections des millions de dollars effectuées par la BRH sur le marché des changes. Joint par téléphone, l’économiste Kesner Pharel, P.D.G. du Group Croissance, avoue ne pas comprendre encore cette appréciation.

Gérard Junior Jeanty source le nouvelliste