Gary Desrosiers Porte Parole de la Police Nationale d'Haiti

La police nationale a mis la main au collet de six présumés bandits impliqués dans l'assasinat du jeune policier affecté au commissariat de Pétion-Ville, Rigaud Claude Clermont, a affirmé le porte-parole de la PNH Gary Desrosiers, lors d’une conférence de presse donnée dans le cadre de la présentation du bilan des opérations de la Direction départementale de l’Ouest (DDO), du premier décembre jusqu’à ce jour. Il s’agit de Jean-Louis Maxon (27 ans), Frid Colas alias « Bout » (36 ans), Beau Prince Jean- Hirlemond (40 ans), Guillaume Régis (33 ans), la concubine de Jean-Louis Maxon et Clerma Guiland, Admer Jean-Yves, deux complices.

D'après l'inspecteur Desrosiers, trois de ces six individus, à savoir Jean-Louis Maxon, Frid Colas, Beau Prince Jean-Hirlemond, Guillaume Régis, ont fait partie d’un réseau mafisso dénommé « sans limite » qui sème la terreur dans la commune de Pétion-Ville. « Ce sont Jean-Louis Maxon et Frid Colas qui ont abattu le policier, le dimanche 11 décembre», a déclaré Gary Desrosiers, indiquant que la police recherche activement le chef de gang Énock et Barack ainsi connus dans le cadre de cette affaire. Après l’audition de ces derniers, leurs dossiers seront acheminés illico au parquet de Port-au-Prince pour des suites légales, a-t-il avancé.

Aux micros des journalistes, Jean-Louis Maxon a avoué avoir tué le policier sur l'ordre de Enock ainsi connu, le chef de ce réseau. Malgré qu'il a affirmé l'implication de Frid Colas dans la mort du policier, celui-ci s'est dédouané de ses responsabilités.

En fait, deux cent quarante-deux individus ont été arrêtés par la police dont cent dix-sept sur qui pèsent de très graves accusations : assassinat (17), viol (5), détention illégale d'arme à feu (6), cambriolage (2), vol de moto (2), vol à main armée (2), association de malfaiteurs (73), et 125 pour d’autres accusations, a fait savoir le porte-parole de la PNH, précisant que ces opérations ont été menées dans treize communes de la région métropolitaine, notamment Carrefour, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Delmas, Léogâne.

Pour ce qui concerne les personnes victimes d'accidents de la circulation, l’inspecteur Desrosiers a fait état de 16 morts et quarante-quatre blessés. Par ailleurs, au cours de ce mois, il y a quatre présumés bandits tués, trois personnes lapidées, 2 individus lynchés, 2 policiers assassinés et un ressortissant chinois tué, dit-il.

Ruth Cadet source le nouvelliste