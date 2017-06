L’attaque perpétrée contre le cortège du président de la République le 7 avril dernier et l’enquête qui s’en est suivie étaient au cœur d’une rencontre le mardi 30 mai 2017 entre la commission Justice et sécurité de la chambre basse et le conseil supérieur de la police nationale (CSPN).

Le chef du parquet de Port-au-Prince, Clamé Ocname Daméus, a révélé que l’affaire est actuellement par devant le cabinet d’instruction après que des présumés criminels aient été identifiés.

Par ailleurs, le directeur général de la Police nationale, Michel-Ange Gédéon a mentionné pour sa part que la DCPJ a déjà bouclé son enquête et s’apprête à transférer ses conclusions au parquet.

Visiblement insatisfait de ce qui est sorti de cette rencontre, le président de la commission parlementaire, le député Clovy Obas, dit s’attendre à plus de résultats de la part des autorités judiciaires.

Georges Allen source HPN