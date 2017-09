Jude Alix Patrick Salomon

« Le plus souvent, on s’entend contre quelque chose sans proposer. Le sens du dépassement nous fait défaut », a confié au journal mardi soir Jude Alix Patrick Salomon, le grand argentier de la République. « Il faut faire notre psychanalyse sociale », a-t-il estimé à un moment où la contestation ne faiblit pas contre le budget 2017-2018, publié dans un numéro spécial du journal officiel Le Moniteur. Responsable au premier chef dans le processus d’élaboration du budget pour l’administration Moïse-Lafontant qui a décidé d’avancer en dépit de la fronde, le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, veut rassurer le pays, après la manifestation émaillée de violence mardi dernier, la grève ayant paralysé la zone métropolitaine lundi et les autres manifestations annoncées.

« Le message est de dire au pays que l’on est de bonne foi et qu’on souhaite vraiment travailler sur le long terme. Et pour travailler sur le long terme, il faut un peu de sérénité. Il faut de la sérénité pour construire et ce pays n’a plus le luxe de perdre du temps », a-t-il argumenté. « Quelque part, quand on détruit progressivement une richesse sur laquelle on était assis, à un certain moment, il ne reste rien. Quand il ne reste rien, il y a un désespoir qui se constitue. Le fait que des gens cherchent cet ailleurs mythique, c’est le signe d’un désespoir », a souligné Jude Alix Patrick Salomon.

Imparfaite mais régulièrement votée et publiée

Philosophe, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné, en référence au budget, « qu’aucune œuvre humaine n'est parfaite ». Si Jude Alix Patrick Salomon a évoqué les causes d’un amendement d’une loi de finances à cause de ressources additionnelles ou des actions inappropriées, il précise qu’il ne parle pas de budget rectificatif à ce stade pour calmer l’ardeur de la rue.« Un budget comme n’importe quel texte de loi peut être amendé. Mais un budget, comme tout texte qui a subi le processus de validation, pourquoi ne le publierait-on pas ? C’est là la grande question. Il y a eu un processus de questionnement à la Chambre des députés », a indiqué Jude Alix Patrick Salomon, interrogé sur le déficit de consultation autour du projet de loi de finances.

« Nous, nous avons eu quinze jours, la Chambre des députés en a eu 60 jours. Il y a eu consultations à la Chambre des députés », a justifié le MEF, admettant toutefois n’avoir pas consulté le Forum économique. « On peut le comprendre. On a reconnu qu’en quinze jours cela aurait été difficile de faire une consultation sur le fond, de prévoir des mesures nouvelles. Ce qui est déjà un problème de voir avec les tenants des missions, des ministères et de discuter avec les partenaires. C’est un processus de 13 mois que nous avons écourté en quinze jours. En quinze jours, malgré toute la bonne volonté, cela aurait été impossible de voir l’ensemble des partenaires. Normalement, quand tu vois un, tu dois les voir tous », a poursuivi Jude Alix Patrick Salomon, qui caresse les patrons dans le sens du poil. « Je n’ai pas intérêt que le secteur privé, créateur d’emplois et de richesse, soit mal à l’aise. S’il est mal à l’aise, travaille mal, c’est moins de revenu pour l’État », a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances qui soutient, contrairement à certains acteurs politiques et de la société que « la publication du budget 2017-2018 n’est pas une provocation ».

Le dialogue continue, un budget triennal dans le viseur

Il annonce que « le dialogue continue et il ne fait que commencer », sans faire l’économie de déplorer le temps perdu à se focaliser sur le conjoncturel et non les stratégies au MEF en vue de créer des opportunités pour l’économie. A cause de ces problèmes à gérer, c’est le pays qui perd parce que ce sont des opportunités que nous cherchons à créer, a-t-il dit. « C’est clair, qu’à un moment ou à un autre, un budget va remplacer celui-là », a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances, soulignant que « l’on aura à travailler sur un budget pluriannuel, triennal 2018-2021 tout en finalisant le budget 2018-2019. » « L’une des choses les plus importantes pour tous les acteurs de l’économie c’est la prévisibilité. …Parallèlement, pendant que nous allons travailler sur le budget triennal, il faut travailler avec le MPCE parce que nous devons avoir un plan à très long terme. Parce que nous avons des objectifs de développement durable à regarder dans 12 ans. Il nous faut regarder les étapes à franchir pour arriver jusque là. Quand chaque jour j’éteins le feu ou que je j’aborde des problèmes conjoncturels, j'ai moins de possibilité de me concentrer sur ce qu’il y a à construire », a ressassé Jude Alix Patrick Salomon, estimant que le forum sur l’investissent et la compétitivité illustre bien ce besoin de temps pour être dans les actions stratégiques.

Grosse chaleur pour des prévisions de rentrées « insignifiantes »

Sur la critique qu’il faut une loi pour instituer une taxe et l’obligation de consulter les collectivités territoriales, Jude Alix Patrick Salomon a indiqué qu’il était d’accord sur le fait « que pour changer un texte de loi fiscale, il faut une loi ». « Mais le budget est une loi annuelle. C’est une loi », a-t-il argué. Sur l’absence de consultation des collectivités territoriales, il est d’accord que cela n’a pas été fait, faute de temps. Il a indiqué qu’à ce niveau il était question de « montants tellement insignifiants ». Jude Alix Patrick Salomon annonce qu’il doit rencontrer prochainement le président de la Fédération nationale des maires d’Haïti.

Le MEF, dans la foulée, s’est réjoui de la clarification de certaine taxes, dont des taxes locales. « Cela devrait être applaudi », a-t-il dit. « Nous avons baissé les taux et augmenté la base d’imposition. La base d’imposition de maison au-delà de 21 500 gourdes l’an comme loyer potentiel est à 15 % . Tout le monde a tendance à sous-estimer la valeur locative de la maison. Pour porter les gens à mieux comprendre le principe, on estime que c’est une ouverture qui est faite pour aider, accompagner la citoyenneté », a indiqué Jude Alix Patrick Salomon. En ce qui concerne l’allocation de 10 millions de gourdes pour des projets dans les départements des sénateurs, JAPS assume. « S’il y a des projets qui vont atterrir dans les départements, quelque part, si ce n’est pas concentré dans l’Ouest, pour moi, c’est quelque chose de bien. Ce n’est pas le parlementaire qui va l’exécuter. Le parlementaire peut être de ceux qui vont aider à valider les projets mais les projets seront exécutés dans le département et il y aura un espace local qui sera bénéficiaire », a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon.

Adieu les 10 000 gourdes de taxes forfaitaires

Les 10 000 gourdes de taxes forfaitaires n’étaient pas destinées à la diaspora. C'est éliminé totalement. Le Sénat, dans sa sagesse, a estimé que cette ligne-là aurait dû partir et comme de fait est partie pour tout le monde, a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon.« Mais n’oubliez pas que les 10 000 gourdes sont une facilité que nous avons introduite. Le problème c’est qu’en dehors de cette facilité, tout le monde doit avoir sa déclaration définitive d’impôts», a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, soulignant qu’en termes de rentrées, les prévisions étaient très conservatrices ». « On avait parlé aux responsables et on n’avait pas internalisé des rentrées importantes par rapport à ça. Ce n’était pas en fait une taxe mais une facilité. Nous n’avions pas estimé que cela allait donner une explosion de revenus. Cela ne va pas vraiment déranger nos prévisions parce que nous avions eu des prévisions financières d’entrées très conservatrices. La réalité des réalisations des 3 ou 4 prochains mois pourrait vous le démontrer aisément », a-t-il expliqué.

Les couacs et les manquements dans le processus d’élaboration du budget 2017-2018

Par ailleurs, le MEF s’est décerné un satisfecit pour avoir « respecté le délai constitutionnel » dans l’élaboration et la transmission du projet de budget au Parlement le 30 juin. En ce qui concerne l’avis de la CSC/CA dans l’élaboration du projet de budget, JAPS a indiqué que cette « problématique est toujours posée ». « Il faut donner à la CSC/CA avant de donner au Parlement même si c’est une heure avant. L’avis du CSC/CA est destiné aux parlementaires. Ce n’est pas moi qui vais avoir l’avis pour l’acheminer au Parlement ». L’avis constitue des observations et transmet au Parlement. La Cour est une institution technique, le budget est un instrument politique. Le budget est un instrument de négociation sur plusieurs plans. Négociation entre les différentes missions de l’État, entre les pouvoirs, a longuement expliqué le grand argentier de la République. Sur le coup de gueule du pouvoir judiciaire, traité en parent pauvre dans cet exercice, le ministre de l’Économie et des Finances a indiqué qu’il « ne peut pas décider du budget d’un autre pouvoir ». « Les ressources sont limitées », a-t-il nuancé, soulignant que l’on considère un problème à la fois. La priorité est accordée au Parlement cette année. A l’avenir, ce sera certainement le judiciaire, les institutions indépendantes et ainsi de suite, a dit Jude Alix Patrick Salomon, qui a égrené quelques points positifs du budget 2017-2018.

Quelques points positifs du budget

C’est un texte qui permet de continuer le processus de valorisation de la fonction enseignante à travers un relèvement salarial. « Quand tu avais un enseignant qui gagnait 13 000 gourdes ce qui plus ou moins représente le salaire de certains messagers, tu ne valorises pas la fonction », a-t-il illustré, soulignant que « l’enseignant est au cœur de la cité ». Il a évoqué aussi le relèvement salarial pour les fonctions médicale et paramédicale, les facilités liées aux énergies renouvelables, notamment équipements solaires, à travers l’élimination de droits de douane et de taxes. Il y a une clarification de certaines taxes qui, pour moi, devrait être applaudie, telles les taxes locales, a expliqué Jude Alix Patrick Salomon, qui estime que le peu de délai dans l’élaboration de la loi de finances est à l’origine de certaines de ses imperfections.

Au rendez-vous de l’effort fiscal à l’avenir pour se prendre en charge

Pour souligner sans l’expliciter que l’effort fiscal sera dans notre actualité dans ce contexte de raréfaction de l’aide externe, Jude Alix Patrick Salomon a souligné que « la constante c’est que les ressources ne sont pas suffisantes ». L’on fait beaucoup de gymnastique pour arriver à l’équilibre budgétaire. Le budget amène à prendre conscience que l’État ne peut pas grandir en comptant sur les deux organismes de perception (DGI, AGD), a-t-il soutenu, estimant nécessaire de tout faire pour libérer le potentiel créateur de l’économie, créer les conditions pour attirer des investissements directs étrangers plus conséquents et donner espoir aux jeunes.

Roberson Alphonse source le nouvelliste