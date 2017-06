Le Ministre Cadet

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Pierre Josué Agénor Cadet qui répondait aux questions des sénateurs de la République, le mercredi 7 juin, autour des problèmes affectant le secteur éducatif, a confirmé que le relèvement salarial du secteur public sera, per fas et nefas, effectif à partir du mois d’octobre 2017, où débutera la nouvelle année fiscale.

Selon le titulaire du MENFP, les enseignants du public bénéficieront d’une augmentation de salaire entre 20 à 30 %. Par ailleurs, le ministre dit avoir une considération spéciale pour les enseignants des deux premiers cycles du fondamental, dont l’augmentation ira au-delà de 30%, tenant compte, dit-il, du salaire dérisoire que cette catégorie perçoit, alors qu’ils fournissent un temps plein en salle de classe.

Le ministre Cadet qui réaffirme sa volonté de pouvoir résoudre les problèmes qui gangrènent le système, a convaincu les pères conscrits qu’il a reçu l’aval du Premier ministre Jacques Guy Lafontant et le consentement du ministre de l’Économie et des Finances, M. Jude Alix Patrick Salomon pour que cette augmentation salariale soit effective en octobre prochain.

« Ce n’est pas une décision unilatérale. Ce serait impossible d’ailleurs. Cette question d’augmentation a été discutée en concertation entre le ministre de l’Éducation, le chef du gouvernement, le ministre des Finances et le directeur du budget de ce ministère dont le MENFP en dépend », a rassuré le professeur Pierre Josué Agénor Cadet.

Les parlementaires qui se montraient très satisfaits des échanges avec le ministre Cadet, disent prendre celui-ci aux mots, en ce qui concerne notamment les revendications des enseignants qui, jugent-ils, paraissent justes par rapport à l’augmentation sans cesse croissante du coût de la vie dans le pays.

Alix Laroche - HPN