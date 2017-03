Photo par Jean Marc Herve Abellard

Dans les jardins du Musée du panthéon national d’Haïti (Mupanah), un avant-dernier hommage est rendu, comme prévu, ce vendredi 10 mars, à l’ancien président de la République, René Garcia Préval, décédé le vendredi 3 mars 2017, à 74 ans, a constaté Haiti Press Network.

Allongé dans son cercueil en bambou surveillé par deux gardes et recouvert à moitié du drapeau national, la dépouille de René Préval était entourée d’une kyrielle de couronnes parées de fleurs multicolores. Voilà en peu de mots le décor qui a été planté au Mupanah où de nombreuses personnalités, dont l’actuel président de la République, Jovenel Moïse et sa femme Martine Moïse, se sont défilées en vue de saluer la mémoire de l’ex-président d’Haïti, René Garcia Préval (1996-2001) et (2006-2011).

Outre la présence des membres de la famille du défunt, on peut citer, entre autres, des personnalités emblématiques telles que : l’ancien chef d’État provisoire, Jocelerme Privert (février 2016-fevrier 2017) ; l’ancien Premier ministre, Jean-Max Bellerive ; l’ancien candidat à la Présidence, Jude Célestin ; le sénateur de la République, Antonio Cheramy ; l’Ati national, Joseph Fritz Coma accompagné de la mambo Evonie Georges Auguste.

Il faut noter que cette cérémonie qui devait prendre fin vers 6 heures de l’après-midi a provoqué un embouteillage monstre et une sérieuse rareté de véhicules assurant le transport public au niveau du Centre-ville où un déploiement impressionnant de forces de l’ordre a été remarqué.

Alix Laroche

[email protected]