Alors qu’on est à seulement 12 jours de la nouvelle rentrée scolaire, le tronçon de route situé entre les 1ère et 5e Avenues Bolosse, une portion de la grand'rue communément appelée Boulevard Jean-Jacques Dessalines, offre depuis des années une image désolante. Ce, à cause des eaux boueuses, des tas de fatras et d’alluvions de toutes sortes qui jonchent le macadam s’il en reste, sans compter des dizaines de marchands et de marchandes qui s’installent à même le sol dans les eaux puantes et cette insalubrité innommable, constate Haiti Press Network.

L’état lamentable auquel se trouvent les Avenues Bolosse, notamment 4e et 5e Ave depuis des dizaines d’années, empêche même les piétons de circuler librement, voire les véhicules. Ajouté à cela, cette insalubrité menaçante à la santé et l'odeur infecte que dégagent constamment des piles d'immondices en pleine décomposition.

De nombreux observateurs, notamment des parents mais aussi des écoliers qui se rappellent de toutes les péripéties qu’il faut subir sur cette partie du Boulevard dans un tap-tap avant d’atteindre leurs lieux d’activités, se demandent si les autorités concernées ne feront rien avant la rentrée pour réparer ce tronçon qui constitue définitivement un vrai défi.

« Je vais voir si les autorités accepteraient la rentrée des classes 2017-2018 avec ce tronçon dans un tel état qui offre quotidiennement un spectacle des plus désolant », se désole un citoyen visiblement offusqué par la triste situation de cette partie de la route qui conduit vers le grand Sud.

De l’avis de certaines personnes, les Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) ne semblent guère préoccupés par ce problème chronique considéré définitivement comme un phénomène qui contribue à enlaidir davantage la capitale.

Une résidente de Bolosse qui s'en prend aux responsables des Travaux publics, estime que ceux-ci ne font preuve d’aucune volonté manifeste pour résoudre ce problème qui ne date pas d’hier.

Par ailleurs, de nombreux citoyens fusionnent sans cesse leur voix pour demander aux responsables de prendre les mesures nécessaires afin de solutionner définitivement le problème.

Texte et photo : Alix Laroche HPN

[email protected]