Pascal Adrien

Lundi 26 Décembre 2016. Après plus de 4 heures de retard, débutaient finalement les opérations relatives à la vérification des votes au CTV. C’est le tirage au sort des procès-verbaux qui a donné le coup d’envoi, comme le veut le « rituel » auquel nous sommes tous accoutumés depuis la fin de la vérification des procès-verbaux (391) indexés par « Pitit Desalin » et « Lapeh ». Sous le regard vigilant des caméras de Télévision et en présence d’observateurs nationaux et internationaux, 90 procès-verbaux ont été choisis pour le Département du Centre et 59 pour celui de la Grand ‘Anse. Voici un résumé substantiel de cette journée de vérification qui aura été la plus brève de tout le processus.

Résumé des opérations de vérification du lundi 26 Décembre 2016

Début de la vérification : 5h10 pm

Fin de la vérification : 9h39 pm

Durée de la vérification : 4h29 minutes

Nombre de PV vérifié : 149 PV

Départements électoraux : Centre et Grand ’Anse

Partie présente/parti présent : PHTK

Nombre d’observateurs nationaux : 10

Nombre d’observateurs internationaux : 2

Etat global d’avancement des travaux : 82,56% de PV

Nombre de NIN incorrect : 1 seul

Nombre de PV restant : 272 environ

Départements électoraux restants : Sud, Sud ’Est, Nippes, les PV mis à l’écart

À rappeler que la Présidente du BCEN, Madame Josette DORCELY, a confirmé que le processus de vérification se termine le mardi 27 Décembre 2016 (aujourd’hui). Ceci étant dit, conformément à nos projections, il est encore possible de respecter l’échéance du 29 Décembre 2016, compte dument tenu de la « possibilité » pour le BCEN de rendre son verdict final le mercredi 28 Décembre 2016.

Pour ce mardi 27 Décembre 2016, le rendez-vous est fixé au BCEN à 10h du matin.

