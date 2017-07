Plus de peur que de mal ! Henriot Valcourt, connu sous le nom de Boulo, va bien. L’état de santé du chanteur est stable, contrairement à la rumeur circulant sur les réseaux sociaux voulant faire croire qu’il est dans un état critique. Effectivement, celui-ci, diabétique, avait eu un malaise. Il avait été transporté d’urgence à l’hôpital des suites d’une hyperglycémie, selon les informations transmises par son fils, Steeve Valcourt, joint par téléphone par l’équipe de Ticket. « Mon père a récupéré et il pourra rentrer chez lui très prochainement », nous a assuré Steeve.

La rumeur a voulu faire croire bien pire. Dans le courant de la journée de ce vendredi 14 juillet 2017, une publication informant que l’artiste Boulo Valcourt gravement malade a été admis dans un centre hospitalier de Port-au-Prince, que la famille appelle à l’aide et à la contribution a été répandue sur Internet. Bien que le numéro de téléphone du chanteur et celui de son épouse figurent dans l’annonce, leur fils Steeve Valcourt soutient qu’aucun membre de la famille n’est l’auteur de cette note qui, selon lui, pourrait être l’œuvre d’un fan. « Il n’y aura aucune levée de fond non plus pour mon père », a toutefois tenu à préciser le lead vocal de Lakou Mizik.

Steeve, rentré de Jacmel dans la matinée du jeudi 13 juillet, est au chevet de son père. Il regrette que la nouvelle soit arrivée d’une manière aussi désagréable aux oreilles des amis et fans de son respecté père. Le fils du convalescent invite le public à garder le calme, à ne plus s’inquiéter, car Boulo Valcourt se porte bien.

Belkis Delcarmen Gaspar source Ticket Magazine