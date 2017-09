le ministre de l’Economie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon

Après la levée de boucliers sans précédent provoquée par le projet de loi de finances 2017-2018, récemment voté par les deux chambres du Parlement, le ministre de l’Economie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, dans une interview exclusive accordée à la rédaction, est monté au créneau pour faire valoir quelques dispositions positives contenues dans ce texte de loi vertement critiqué et accusé à tort, selon lui, de vouloir détrousser les gens de la diaspora.

Le premier élément positif, selon le grand argentier, est la baisse des taxes résidentielles. « Les taux ont baissé car le taux maximum était de 15% antérieurement et le montant sur lequel le taux est appliqué a également baissé », a expliqué le ministre Salomon, se référant à l’article 9 du budget. En d’autres termes, jusqu’au 30 septembre 2015, pour la location d’une maison de 25 000 gourdes, le propriétaire devait payer 15% d’impôt locatif. Dorénavant, avec le budget 2017-2018 révisant le barème, jamais plus de 10% d’impôt locatif ne sera payé, quel que soit le montant de la location.

En deuxième lieu, le ministre a fait ressortir la défiscalisation de ce qui concourt à l’énergie verte, de tout ce qui est solaire. « On a voulu encourager, dans le cadre de ce budget, l’acquisition de tous matériels de sources alternatives d’énergie », a fait savoir Jude Alix Patrick Salomon précisant que zéro droit de douane sera appliqué sur ces matériels.

En principe, dès l’application de la loi de finances 2017-2018, les pompes solaires, et leurs pièces de rechange, les réfrigérateurs solaires, les générateurs à énergie éolienne, les groupes électrogènes solaires, les convertisseurs photovoltaïques, les accumulateurs solaires, les lampes portatives solaires, les chauffe-eau solaires, les lampes et tubes à diode émettrice de lumière (LED), les panneaux solaires (dispositif photovoltaïque), les appareils d’éclairage à énergie solaire devraient être importés ou achetés à meilleurs prix.

Cependant, le ministre s’est gardé de crier victoire trop vite. A cause de l’absence de contrôle notamment du ministère du Commerce qui, selon lui, est en train de finaliser la mise en place d’une unité de contrôle. Cette unité aura la charge de tout contrôle en relation avec les transactions commerciales. « Si tu bénéficies d’une détaxation, le prix ne peut pas être le même. On devra régulièrement analyser les retombées sur les prix des mesures de taxation. S’il n’y a pas de retombées sur les prix, on réinstalle la taxe », a mis en garde le ministre Salomon.

Par ailleurs, il a aussi évoqué la taxation à la hausse des alcools et tabacs importés comme étant une autre mesure positive. Soulignant le différend, sur la forme, qui l’oppose au sénateur Patrice Dumond, le ministre Salomon a expliqué qu’il s’agissait avant tout de préserver la production locale. « Sans vouloir encourager la consommation d’alcool et de tabac, on a augmenté la taxe sur les produits importés et on a laissé telle quelle la taxe sur les produits locaux », a-t-il indiqué.

A en croire le titulaire du MEF, même le volet le plus décrié de cette loi de finances, à savoir les 10 000 gourdes d’impôt forfaitaire, devrait être considéré aussi comme un avantage. Selon la loi, dit-il, tout le monde qui veut faire une transaction doit faire sa déclaration définitive d’impôt. « Mais on a ouvert la porte à ceux qui n’ont pas la déclaration définitive d’impôt et qui ne pourront pas l’avoir car ils l’ont fait ailleurs, pour ne pas bloquer leurs transactions, on va les autoriser à la compléter moyennant le versement des 10 000 gourdes forfaitaires. C’est quelque part une porte ouverte. Car on n’est pas habitué à payer d’impôt [ici], on veut encourager le plus de monde possible à le faire à un niveau qui ne soit pas pénalisant », a-t-il concédé sur un ton conciliant. Car, poursuit-il, 10 000 gourdes pour quelqu’un qui achète un véhicule de 20 000 dollars comme impôt sur le revenu, ce n’est pas cher payé. « Quelque part, on est très émotionnel », a-t-il déploré, reconnaissant toutefois que le gouvernement n’a pas été assez pédagogique car il fallait anticiper et expliquer.

Patrick ST PRE source le nouvelliste