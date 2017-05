Le Forum national pour le renforcement de la famille (Fonaref) a lancé une campagne de sensibilisation, dans les dix départements géographiques d’Haïti, autour du rôle et l’importance de la famille dans la société.

Lancée à l’occasion de la journée internationale de la famille, le 15 mai, cette campagne de sensibilisation prendra fin le dimanche 2 juillet 2017, fait savoir Laurette Cupidon, la présidente du Fonaref, lors d’une conférence de presse, le mardi 23 mai 2017 et à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Messages et spots de sensibilisation dans les médias, rencontres dans les écoles, universités et églises, concours de dessins et de chants sont au menu des activités, prévues durant cette campagne.

La campagne vise à sensibiliser la population, notamment les actrices et acteurs sociaux, sur le rôle et l’importance de la famille dans la société.

Le Fonaref ambitionne d’attirer l’attention des responsables sur la nécessité de mettre en place une structure pour accompagner la famille.

Le conseiller au Fonaref, Mackenson Doucet, souhaite une journée nationale de la famille, à tenir chaque 1er dimanche du mois de juillet.

Doucet déplore une désorganisation de la famille haïtienne, qui entraîne, dit-il, de multiples déviances chez les enfants, comme la délinquance juvénile.

Pour sa part, Yolène Jean-Baptiste, chargée de relations publiques au Fonaref, souhaite l’union dans les familles, par la promotion du sens du partage et du savoir vivre.

L’État doit prendre ses responsabilités envers ces trois entités : l’école, l’église et la famille, qui constituent les moteurs de la société, dit-elle.

Yolène Jean-Baptiste appelle à une prise de conscience de la population, par rapport au rôle à jouer dans la société, en vue de contribuer à l’existence de familles bien constituées et organisées.

Il faut faire en sorte que la famille devienne un lieu d’harmonie, encourage, de son côté, Laurette Cupidon, aux yeux de qui les femmes sont au centre des foyers en Haïti.

« Si la famille avait l’encadrement nécessaire pour inculquer, aux enfants, les vraies valeurs, on éviterait beaucoup de problèmes sociaux comme le phénomène de la violence ».

« Familles, éducation de base et bien-être » est le thème retenu, cette année 2017, pour marquer la journée internationale des familles.

L’objectif poursuivi serait, principalement, de sensibiliser le public au rôle des familles dans la promotion de l’éducation de la petite enfance et des possibilités d’apprentissage, tout au long de la vie, pour les enfants et les jeunes.

Alter Presse