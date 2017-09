La Ministre du Tourisme, Madame Colombe Emilie Jessy Menos, les membres du conseil de gestion de la compagnie aérienne bahaméenne Bahamaisair ont lancé officiellement, lundi 4 et mardi 5 septembre, le nouveau vol de Bahamas-Nassau à partir de l'aéroport Hugo Chavez du Cap-Haitien.

A l'occasion d'une cérémonie officielle tenue dans les locaux de l'aéroport Hugo Chavez du Cap haïtien, la Ministre Menos précise l'importance de cette nouvelle liaison entre les Haïtiens et les Bahaméens.

A un moment où la communauté haïtienne vivant aux Bahamas compte environ 100 000 personnes, cette nouvelle route vient renforcer les liens entre les deux pays et dynamiser le secteur touristique.

<< Au nom du gouvernement d'Haïti, je salue la ténacité de Bahamasair, son engagement et sa persévérance et j'attends avec impatience d'accueillir plus de bahaméens disposés à découvrir le charme et le patrimoine historique de la région Nord et j'encourage également mes compatriotes à visiter les nombreuses îles qui composent l'archipel des Bahamas. >>, a soutenu Ministre Menos.

De l'avis de Thompson Tunquest, Président du Bahamasair, il s'agit d'une étape «importante» dans l'histoire de Bahamasair. "Nous sommes vraiment heureux que ce vol ait été lance et c'est le premier d'une longue série à venir, car nous y sommes pour le long terme", a-t-il déclaré.

Signalons que l'aéroport Hugo Chavez a été inauguré le 2 octobre 2014. Actuellement, des lignes aériennes, tel qu'American Airlines, Sunrise Airways et Bahamasair vont offrir des vols hebdomadaires sur des destinations caraïbe et les Etats-Unis d'Amérique à travers la côte floridienne.

EJ/Radio Métropole Haïti