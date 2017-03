Communément appelé CFPB (Contribution foncière et des propriétés bâties), l’impôt locatif est un impôt réel, payé par un propriétaire ou un locataire. Il est destiné au développement de la commune. Pour en savoir davantage, Le Nouvelliste a rencontré le directeur général de la DGI, Miradin Morlan.

L’impôt locatif, communément appelé CFPB (Contribution foncière et des propriétés bâties), payé par un propriétaire ou un locataire, est destiné au développement des communes. Miradin Morlan, titulaire de la Direction générale des impôts (DGI), institution chargée de la collecte de cette taxe, indique que celle-ci doit être payée du 1er octobre au 31 mars de chaque année. Passé cette date, poursuit-il, l’État, dans son pouvoir discrétionnaire, peut décider de prolonger le délai jusqu’au 30 avril. « Une fois ce délai écoulé, les retardataires seront pénalisés. Si un contribuable ne paie son impôt locatif pendant toute l’année, il paiera le double droit l’année suivante. C’est-à-dire, il paiera le double du montant dû », a-t-il fait savoir.

Le calcul de l’impôt locatif se fait différemment selon qu’il s’agit d’une maison privée ou en location. Pour une maison privée, souligne Miradin Morlan, il n’y aura pas de déduction. « On fait une estimation de son coût et on prélève 15% du montant principal. Ensuite, on prélève 10% de taxes additionnelles et les accessoires », explique-t-il. D’autre part, en ce qui concerne une maison en location, les agents de la DGI exigent le bail. « S’il s’agit d’une location nue (non meublée), on prélève 30% du montant avant le calcul de l’impôt. Dans le cas d’une location meublée, le propriétaire bénéficiera d’une déduction de 50% du montant du bail. Toujours est-il qu’on prélèvera 15% du montant principal, puis 10% de taxe additionnelle et les accessoires », détaille-t-il, soulignant que cet impôt est destiné au développement des communes. « Chaque commune détermine sa délimitation des maisons de sa juridiction. L’exception est faite aux églises, consulats, bâtiments publics », précise-t-il.

Contrairement aux années précédentes, ce sont les mairies qui fixent dorénavant le montant du CFPB. Les mairies font leur propre estimation avec l’aide de leurs spécialistes en fiscalité. Elles envoient à la DGI un formulaire rempli par le contribuable avec le montant indiqué. La DGI n’aura qu’à faire la liquidation et la collecte de la taxe », a-t-il dit. La mairie ne peut augmenter le montant de l’impôt locatif qu’après 3 années, selon Miradin Morlan.

La mairie, explique le directeur de la DGI, a son représentant au niveau du bureau qui s’occupe des impôts communaux. « Elle a droit à un rapport journalier et un rapport global à la fin du mois. Celui-ci me sera envoyé. Ensuite, je vais contacter le ministère des Finances afin que l’impôt collecté durant le mois soit débloqué et placé sur le compte de la mairie », a-t-il détaillé.

Il explique plus loin qu’un contribuable s’estimant lésé a le droit de réclamer une réévaluation de la mairie. « On peut demander une contre-évaluation par un expert de l’immobilier. Et on peut le comparer avec l’évaluation de la mairie », a-t-il expliqué, annonçant que son institution va organiser des séances de formation sur la fiscalité à l’intention des mairies. « Nous aurons prochainement des séances avec les agents fiscaux des municipalités de Tabarre et de la Croix-des-Bouquets.

Par ailleurs, le directeur suggère aux propriétaires de maisons à louer de ne pas sous-évaluer leur bail afin de payer moins d’impôt. « Si, à l’avenir, l’État déclare la zone de cette propriété d’utilité publique, le propriétaire sera dédommagé sur la base de l’estimation faite pour payer l’impôt locatif », a-t-il averti.

Jean Daniel Senat source le nouvelliste