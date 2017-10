Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, accompagné de la Représentante du Secrétaire général des Nations-unies en Haïti, Mme Sandra Honoré,

Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, accompagné de la Représentante du Secrétaire général des Nations-unies en Haïti, Mme Sandra Honoré, a participé, hier Jeudi 5 octobre, à la cérémonie de clôture de des activités de la MINUSTAH en Haïti.

Il a procédé également au dépôt d'une gerbe de fleurs afin de rendre un hommage aux soldats de la Mission des Nations-unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) tombés dans l'exercice de leurs fonctions.

Le prrésident Moïse a profité de l'occasion pour remercier l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour son support à Haïti pendant les 13 années d'accompagnement des autorités nationales à travers la MINUSTAH. Il a dans le même temps exprimé sa gratitude à l'égard des pays membres qui ont contribué, par leurs ressources matérielles et humaines, à l'accomplissement de cette mission.

M. Moïse a salué l'oeuvre accomplie par Mme Honoré ayant contribué à la stabilisation politique en Haïti et à la professionnalisation de la Police Nationale d'Haïti. "En femmes et hommes d'Etat responsables, nous, Haïtiens, sommes interpellés à puiser dans nos réserves de patriotisme et de civisme des leçons de l'histoire pour favoriser le tèt ansanm et le konbit national en vue du renforcement de la démocratie et de la consolidation de la paix sociale dans notre chère Haïti", a insisté le chef de l'État.

Dans le cadre de cette nouvelle ère le président Moïse espère la poursuite de la coopération internationale avec Haïti "à travers ses institutions républicaines, afin d'éliminer le choléra et d'atteindre, à l'horizon 2030, les Objectifs du Développement durable".

LLM / radio / Metropole Haïti