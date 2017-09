Il y a ceux qui ont été totalement à côté de la plaque et ceux qui ont enregistré une excellente performance académique aux examens du baccalauréat 2017. Pour certains établissements scolaires du pays, ils ne font que perdurer une vieille tradition.

Malgré une année académique perturbée par le passage de l’ouragan Matthew sur le département en octobre 2016, le Sud peut être fier des performances académiques de beaucoup de ses écoles au niveau national. C’est le département qui a enregistré le meilleur taux de réussite cette année, soit 69,04%. Et dire que cinq des 10 lauréats nationaux proviennent du Sud… Si aucune école dans certains départements n’a enregistré 100% de réussite dès la session ordinaire du bac cette année, pas moins de 13 établissements scolaires du Sud l’ont fait. Tous les 88 élèves du collère Frère Odile Joseph des Cayes ont réussi dès la session ordinaire. Il en est de même pour les 75 élèves de Externat St-Joseph des Cayes ou encore les 52 candidats du Séminaire Collège de Mazenod à Camp-Perrin.

Quoique touchées par l’ouragan Matthew, des écoles sur la côte sud ont su se relever de la catastrophe. Pour preuve, tous les 32 élèves du collège Saint Dominique et les 26 du collège Saint-Joseph de Port-Salut ont réussi dès la session ordinaire. Le collège Notre-Dame du Sacré-Cœur (Aquin) ainsi que le lycée Sylvain Salnave de Chantal ont également enregisté un taux de réussite de 100% avec respectement 28 et 27 élèves. D’autres écoles avec moins de 15 candidats au bac comme les collèges de la Première église des Cayes (13), Saint-Paul aux Côteaux (12), Mixte Cosmopolite à Port-Salut (11), Evangèlique Baptiste de Chantal (8), Evangélique de Jonc-Dodin( 8) et Sainte Marguerite D’Youville de Cavaillon (6) ont connu la même performance académique.

Certaines écoles n’ont pas eu 100% de réussite dès la session ordinaire, n’empêche que leurs performances académiques est louable. La question de taux de réussite est à prendre parfois avec des pincettes, car une école avec un seul candidat qui réussit enregistre automatiquement 100% de réussite. Ce seul élève ne réussit pas, le taux de réussite est de 0%.

Dans le Sud, beaucoup d’écoles ont eu un taux de réussite de 95% et plus. 87 des 90 du collège Saint-Jean des Cayes ainsi que 42 des 43 élèves de l’Institution des Sœurs de Sainte-Anne ont réussi dès la session ordinaire. D’autres établissements scolaires dans le département, dont le collège Frères Fabien Caron des Cayes, le lycée de Roche-à-Bateau, le collège Lysius Félicité Salomon Jeune et le collège La Providence des Cayes ont enregistré un taux de réussite de 95% et plus.

Département de l’Ouest

Des établissements de la région métropolitaine n’ont pas rompu avec leurs vieilles traditions. Institution du Sacré-Cœur (57 élèves), collège secondaire Louverture Cleary (42), Institution Nouvelle Source (40), collège Père Bazile Moreau (37), Institution Notre-Dame de la Sagesse à Petit-Goâve(28), Institution Mère Délia (20), Institution Saint-François d’Assise (20), collège Eugène de Mazenod à Croix-des-Bouquets (16), Institution Père Girard à Croix-des-Bouquets (10) ont tous obtenu 100% de réussite au cours de la session ordinaire du bac de cette année. D’autres établissements de renommée comme l’Institution Saint-Louis de Gonzague, le Petit Séminaire Collège Saint Martial ou encore le collège Catts Pressoir ont eu des bonnes performances académiques. 99 des 103 élèves de l’Institution Saint-Louis de Gonzague, 37 des 38 du Petit Séminaire Collège Saint-Martial et 32 des 33 du Collège de Christianville de Gressier ont réussi.

Autres performances académiques : le collège Catts Pressoir avec 31 sur 32 ; l’Ecole Sœur Etienne de Pétion-Ville, 29 sur 30 ; Institution Saint-Paul de l’Arcahaie avec 22 sur 23 ; l’Ecole nationale Congréganiste de Christ-Roi avec 21 sur 22 ; le collège Marie Esther 19 sur 20 et l’Ecole Sainte-Trinité avec 19 sur 20 également.

Nord

Des écoles du Nord n’étaient pas en reste cette année. On parle du collège Régina Assumpta (60 sur 60) ; de l’école Sacré-Cœur Filles de Marie (46 sur 46), du collège Saint-François Xavier (45 sur 45), de l’école Saint-Joseph Cap-Haïtien (42 sur 42), du collège Notre-Dame de Protection (26 sur 26), du collège Modèle du Cap-Haïtien (21 sur 21), du collège Notre-dame du Cap-Haïtien (57 sur 58), de l’Institution Marie Auguste Reine (29 sur 30), du collège Sainte-Croix (22 sur 23) ou encore du collège Pratique du Nord (66 sur 69).

Nord-Ouest

L’Institut Le Marien de Port-de-Paix, avec ses 17 candidats, est le seul établissement scolaire à enregistrer un taux de réussite de 100% dès la session ordinaire du bac de cette année. Suivent le collège Lesly Docteur de Port-de-Paix (57 sur 60) avec 95% de réussite, le collège Saint-François d’Assise de Bombardopolis (14 sur 13) et le Centre éducatif La Bergerie de Saint-Louis du Nord : 12 sur 13 et le collège Notre-Dame de Lourdes de Port-de-Paix (126 sur 137).

Nord-Est

C’est le département du premier lauréat national cette année. Jhony Valmir du lycée national Henry Christophe de Trou du Nord (section D) a obtenu 1 408 points sur 1 600, soit une moyenne de 8,80. Il devance Jamsony Bélizaire du collège Frères Odile Joseph des Cayes qui avait opté pour la section C. Jamsony a en effet obtenu 1 495 points sur 1 700 pour une moyenne de 8,79.

Deux établissements scolaires du Nord-Est ont enregistré un score de 100% de réussite. Il s’agit de l’Institution Jean-Paul II de Ouanaminthe avec 23 sur 23 et le collège Saint-Dominique Savio de Trou du Nord, 16 sur 16. Le Centre de Formation Classique et Pratique a eu 29 sur 30 et les Frères de l’Institution Chrétienne 22 sur 23.

Artibonite

L’Ecole la Sainte Famille (38 sur 38) et l’institution mixte Joseph C. Bernard de Verrettes (35 sur 35) sont les deux établissements qui ont enregistré la meilleure performance académique dans ce département. Ces écoles ont également pointé leur nez : Institution La Pléiade des Gonaïves (32 sur 33) ; Ecole Frère Hervé de Saint-Marc (31 sur 32) ; Collège James Stine (40 sur 42) ; Ecole Presbytérale Congréganiste de L’Esthère (20 sur 21) et Collège diocésain Saint-Paul des Gonaïves (20 sur 21).

Sud-Est

Les 14 élèves de la philo de l’école congréganiste de Haut Fort de Côte de Fer ont réussi dès la session ordinaire. Le collège Alcibiade Pommeyrac de Jacmel (27 sur 28) et le collège Suisse de Jacmel (18 sur 19) sont les deux autres institutions qui ont connu la meilleure performance académique dans ce département.

Nippes

Le collège Saint Jean-Baptiste des Baradères remporte la palme dans les Nippes avec 17 sur 17. Suit le lycée national Boisrond Tonnerre de l’Anse-à-Veau avec 63 sur 67, soit 94.03% de réussite.

Centre et Grand’Anse

Aucun établissement n’a enregistré 100% de réussite dès la session ordinaire dans ces deux départements. Le collège Saint-Gabriel de Lascahobas avec 36 sur 38 a obtenu la meilleure performance dans le Centre alors que le collège du Sacré-Cœur de Jérémie (18 sur 19) et le collège Saint-Louis de Jérémie (52 sur 57) ont été les meilleurs pour la Grand’Anse.

Un regard sera aussi projeté sur les piètres performances académiques avec des « écoles » qui luttent pour obtenir 1%. En vain.

Valéry Daudier source le nouvelliste