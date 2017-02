Seules 2 % des promesses de financement d’un fonds de l’ONU pour les victimes du choléra en Haïti ont été tenues, selon une lettre du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, obtenue par l’AFP vendredi.

L’ONU prévoyait de lever 400 millions de dollars en deux ans dans le but de réduire le nombre de victimes du choléra de 30 000 à 10 000 d’ici la fin 2018 et de leur apporter de l’eau potable et de l’aide sanitaire.

Plus de 9000 personnes sont mortes du choléra depuis que l’épidémie s’est déclarée en 2010. À peine 25 % des Haïtiens ont accès à des toilettes.

Jusqu’à présent, seuls la Corée du Sud, la France, le Liechtenstein, l’Inde, et le Chili ont versé ensemble environ 2 millions de dollars au fonds de l’ONU, le Canada et le Japon l’ayant séparément doté de 7 millions.

AFP