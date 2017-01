Cholzer Chancy - Président de la Chambre des Députés

Il n'y a pas eu d'élection à la Chambre basse, du moins en grande partie. C'était juste une simple formalité. Cholzer Chancy (AAA) président sortant, candidat unique à sa réélection, a été acclamé. Le vice-président aux séances Jacques Saint-Louis (PHTK) aussi. L'Association des parlementaires pour Haïti (APH) a tout raflé, GPEP et GPI étant K.O face à la force de frappe de la majorité détenue par le PHTK. Enel Apollon (Pitit Dessalines), Jean-Willer Jean (KID), Hermano Exinord (INITE), Gary Bodeau (Bouclier) et Luc Claude Guillaume, respectivement élus vice-président aux affaires administratives, 1er secrétaire, 2e secrétaire, questeur et vice-questeur, complètent le bureau qui, en réalité, ne connaît pas de grands changements.

L'atmosphère qui enveloppe la salle est digne d'une célébration d'une armée venant de vaincre celle d'un pays ennemi. Les députés de l'APH sont aux anges. Kétel Jean-Philippe, député de Jacmel, membre de GPEP, laisse comprendre qu'on ne pouvait que les laisser faire. Antoine Rodon Bien-Aimé, lui, chef de GPI, ravale la défaite démocratique. «On ne pouvait rien faire. Ils ont la majorité», confie-t-il, avec l'humour légendaire qu'on lui connaît. Alors, forcément, Cholzer Chancy, en quelques mots, promet de mettre la Chambre des députés au travail. Il n'en a pas dit plus, provoquant l'ire de certains journalistes avares de discours fleuve.

Après les manifestations de joie pour certains, quelques signes d'impuissance pour d'autres, les 24 nouveaux députés élus ont prêté serment devant l'Assemblée, en présence de leurs proches et de quelques sympathisants entassés dans la salle de séance.

Junot Jean Baptiste source le nouvelliste