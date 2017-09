L'Union européenne et Solidarités international ont clôturé, le mercredi 30 août, conjointement avec leurs partenaires et les habitants du quartier de Christ-Roi, le projet intégré de « reconstruction, d’aménagement urbain et de développement économique », informe-t-on à HPN dans un communiqué.

D’après le communiqué, au terme de cinq ans de mise en œuvre, le projet a durablement amélioré les conditions de vie des 20.000 habitants du quartier et a permis à 66 ménages de vivre dans des logements plus sûrs et mieux aménagés.

Des espaces publics pour jeux et loisirs (terrain de sport,…) ont également été construits. La ravine Nicolas, qui se trouve en plein cœur du quartier, a été sécurisée sur plus de 500 mètres. En outre, la gestion des déchets a été améliorée et de multiples opportunités économiques (soutien aux microentreprises, activités génératrices de revenus,…) ont été offertes aux habitants.

La cérémonie, indique-t-on, s’est déroulée en présence des représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, M. Vincent Degert, du chargé d'affaires, M. Matt Woods et du chef de mission de Solidarités, Jean Sebastien Molitor.

Le projet, dont les organisations Build Change, le GRET et Entrepreneurs du Monde sont également partenaires, s’est articulé autour de trois axes d'intervention innovants : une participation communautaire tout au long du processus, une approche intégrée visant l’amélioration générale des conditions de vie et un travail constant de concertation avec les institutions publiques haïtiennes afin d’assurer la cohérence entre la vision communautaire et les politiques sectorielles, qu’il s’agisse d’aménagement du territoire, de logement ou encore d’assainissement, conclut-on.

AL/HPN