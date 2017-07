Pris en main par le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), un colloque international ayant pour thème : « l’Université et le développement territorial durable » se déroule, du 27 au 30 juillet 2017, dans la ville des Cayes. Cet événement scientifique et académique qui réunit plusieurs experts haïtiens et étrangers, est une initiative du Réseau des universités publiques en région (RUPR), constate Haiti Press Network.

Tenu à La Cretonne Hôtel (Route de l’Aéroport, Bourjolly 1), la cérémonie de lancement officiel s’est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers du MENFP, des Recteurs des universités publiques en région, des doyens, des professeurs et chercheurs en provenance de divers pays.

La place des collectivités territoriales

Le ministre de l’Éducation nationale, M. Pierre Josué Agénor Cadet qui a procédé à l’ouverture officielle de ces assises, ce vendredi 28 juillet, s’en réjouit de l’organisation autour d’un thème, dit-il, lié à une problématique si importante et qui nécessite une attention des plus soutenues.

Tout en mettant l’accent sur le rôle d’une société civile engagée, pour le ministre Cadet ce colloque constitue un moment fort pour les Universités publiques en région (bébés du MENFP qui comptent aujourd’hui un total de 9 500 étudiants), mais aussi pour la région du Sud visiblement meurtrie par le passage de l’ouragan Matthew en octobre dernier.

« La problématique territoriale implique une réflexion profonde et un nouveau dynamisme », soutient le ministre, avant de saluer les partenaires et les initiateurs, mais aussi la présence de l’invité d’honneur, l’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis, considéré comme le père des UPR, dont la préoccupation première est le développement régional et local.

Selon le numéro 1 du MENFP, l’Université doit jouer son rôle dans la production et l’animation des idées mais aussi elle doit aider à renforcer la capacité de gouvernance. Un discours qui rejoint bien celui du sénateur du Sud, Pierre François Sildor qui, précédemment, plaide pour la réforme de l’Université, avant d’informer de son engagement de faire le suivi des résultats qui sortiront du colloque au niveau du Parlement.

Par la voix de son titulaire, le MENFP a promis de continuer à appuyer ce genre d’initiative qui permettra de creuser les idées et de déboucher sur la redéfinition du management territorial. Ce, ajoute le ministre Cadet, dans le souci de donner aux collectivités territoriales la place qui leur revient constitutionnellement de droit dans l’animation de la vie nationale.

Quant à Daniela Bruni, la représentante du Bureau de l’Unesco en Haïti, organisme qui appuie l’événement aux côtés de l’ambassade de France, elle souhaite que les résultats qui découleront du ce colloque pourront s’adapter bien aux besoins réels des populations.

Aider au développement territorial

« L’Université et le développement territorial durable » est le thème central qui constitue la plaque tournante autour de laquelle trois sous-thèmes considérés comme trois niveaux de questionnements participant d’une seule et même problématique doivent être traités durant les trois jours à savoir: « la Gouvernance des collectivités territoriales » ; « le Développement territorial » et enfin « la Mission et l’implication de l’Université ».

Il s’agit d’une prise de conscience du rôle social fondamental attribué à l’université dans la production et l’animation des idées, mais aussi de la nécessité de renforcer la capacité de gouvernance des pouvoirs publics locaux et des managers du développement territorial qui anime le réseau des UPR à organiser cette rencontre où prennent part des experts des universités d’Haïti, du Canada, de la France, de la Caraïbe et des États-Unis d’Amérique.

Durant les trois jours, ces universitaires doivent échanger avec une représentation large et diversifiée d’intervenants politiques, sociaux et économiques du pays.

Notons que des questions portant sur la professionnalisation supérieure dans les UPR et les problèmes spécifiques des collectivités territoriales dans le département du Sud qui accueille l’Université publique du Sud aux Cayes (UPSAC) ont précédé l’ouverture du colloque.

Les rencontres ont été organisées conjointement avec l’Unesco dans un premier temps, mais également le réseau des Universités publiques en région, le Group Croissance et l’Association des maires du Sud dans un second temps.

Les représentants de l’ambassade de France, de l’Agence universitaire de la Francophonie et de l’Unesco ont salué cette initiative du MENFP et des UPR et réitèrent leur plein soutien à cette action au profit de la collectivité mais aussi qui replace les Cayes sur la carte des grands événements.

Alix Laroche source HPN