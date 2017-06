Intervention de la porte-parole de la MINUSTAH, Ariane Quentier

Bonjour Mesdames Messieurs représentants des Etats membres du Conseil de Sécurité,

Bonjour Madame Honoré

Bonjour Madame Susan Paige et Monsieur El-Mostafa Benlamlih.

Cette conférence va conclure une visite de deux jours du Conseil de Sécurité des Nations Unies en Haïti, visite qui a commencé avant-hier et qui s’achève aujourd’hui.

Nous allons pour conclure cette visite avoir cette conférence de presse avec Monsieur son excellence Sacha Llorenti, représentant permanent de la Bolivie, président du Conseil de Sécurité pour le mois de juin.

Je demande à Monsieur Llorenti de bien vouloir venir vous adresser cette conférence de presse.

Intervention du Président du Conseil de Sécurité, l’ambassadeur Sacha Sergio Llorenti Soliz, représentant permanent de la Bolivie au Conseil de Sécurité

Bonjour, I will address you in English and there will be translation in French.

Good morning to the members of the media. Good morning to the members of the Security Council, good morning to MINUSTAH’S personnel and the UN country team in Haiti. And good morning to the people of Haiti.

I am glad to report that the objectives of the visit were fully met. With this visit we have reaffirmed the Security Council’s commitment towards the government and the people of Haiti, and towards its institutional strengthening in order to contribute to its stability and development.

We met with H.E. President Jovenel Moise and his cabinet, with the Parliament, with the national police, the Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, the representatives of the Office de protection du citoyen, the body of financial investigation unit and the representatives of the civil society and private sector.

The encounters with our interlocutors allowed us to come to a better understanding of the challenges that the government and the people in Haiti face in this new political context. We have heard the appeals concerning cholera, including the statement of a victim, and we reiterated the Security Council’s support for the Secretary General’s new approach. We also recognize the support of the UN system as a whole and of other partners to the government and the people of Haiti in this regard.

Haiti has fortunately entered a new period of stability providing an important window of opportunity for the government and other state institutions to be able to bring forward their programme of reform, so needed to allow Haiti to join the path of sustainable development.

We have been impressed by the clarity of the vision, the determination and ambition of our Haitian partners to bring reform to different areas. We felt particularly encouraged by the government’s and the legislature’s clear commitment to resolutely address the country’s challenges in the field of rule of law and governance, and to place emphasis on strengthening the judiciary, oversight and accountability. We are equally encouraged by the authorities’ commitment to the further strengthening of the Haitian national police.

All of the meetings proved fruitful. We have a better understanding of the concerns and expectations regarding both MINUSTAH’S closure and the transition to MINUJUSTH. Our interlocutors have provided firsthand information that have made us aware of several aspects and requirements necessary for the successful implementation of MINUJUSTH’S mandate as stated in resolution 2350. We believe this new mission to be part of a strategy to ensure a continuing, progressive transition to development.

We were reminded that peace and security are intrinsically intertwined with the basic needs of the population. If basic needs, such as health, education, water and sanitation services are not met, the road to lasting stability and development will be difficult if not impossible to achieve.

I would like to reaffirm the support of the United Nations Security Council to the government and the people of Haiti. The implementation of the new mission, MINUJUSTH, is a demonstration of the long term commitment of the United Nations to Haiti. In the future we will continue our support in key areas such as the strengthening of the national police, the monitoring of human rights and the reinforcement of the rule of law. It is important to stress that we expect stronger levels of national ownership and leadership from the government authorities in Haiti.

I would like to finish this statement by thanking the government and people of Haiti for their hospitality and cordial treatment. It has been a privilege and a pleasure to have visited this beautiful country.

Merci beaucoup.

Traductrice : Je salue les représentants des média, et également les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, le personnel de la MINUSTAH et toute l’équipe pays des Nations Unies, et je salue le peuple haïtien.

Les objectifs de cette visite ont été pleinement atteints. Avec cette visite, nous avons réaffirmé l’engagement du Conseil de sécurité des Nations Unies vis-à-vis du gouvernement et du peuple Haïtien, et vis-à-vis du renforcement institutionnel afin de contribuer à la stabilité et au développement d’Haïti.

Nous avons rencontré son excellence le président Jovenel Moïse et son gouvernement, le parlement, la police nationale, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les représentants de l’Office de de protection du citoyen, la Cour supérieure des comptes et les représentants de la société civile et du secteur privé.

Ces rencontres avec nos interlocuteurs nous ont permis de mieux comprendre les difficultés rencontrées par le gouvernement et le peuple haïtien dans le nouveau contexte politique. Nous avons entendu les appels concernant le choléra y compris le témoignage d’une victime, nous avons réitéré le soutien du Conseil de sécurité à la nouvelle approche du Secrétaire général. Nous saluons également le soutien du système Nations Unies et des autres partenaires au gouvernement et au peuple Haïtien à cet égard.

Haïti vient est heureusement entrée dans une nouvelle période de stabilité qui offre de nouvelles perspectives importantes au gouvernement et aux autres institutions de l’Etat leur permettant de lancer leur programme de réformes qui est absolument nécessaire pour que Haïti rejoigne la voie du développement durable.

Nous avons été impressionnés par la clairvoyance, la détermination et l’ambition de nos partenaires haïtiens pour mener des réformes dans différents domaines. Nous avons été particulièrement encouragés par le fait que le gouvernement et le pouvoir législatif sont déterminés à relever les défis du pays dans le domaine de l’état de droit et de la gouvernance, et sont également déterminés à mettre l’accent sur le renforcement du pouvoir judiciaire, du contrôle et de la reddition des comptes. Nous sommes également encouragés par détermination des autorités à consolider plus encore la police nationale haïtienne.

Toutes ces réunions ont été fructueuses. Nous comprenons mieux les préoccupations et les attentes concernant à la fois la fermeture de la MINUSTAH et la transition vers la MINUJUSTH.

Nos interlocuteurs nous ont donné des informations de première main qui nous ont permis de mieux saisir différents aspects et conditions nécessaires à la mise en œuvre réussie du mandat de la MINUJUSTH établi par la résolution 2350. Nous pensons que la nouvelle mission s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à assurer une transition continue et progressive vers le développement.

Nos interlocuteurs nous ont rappelés que la paix et la sécurité sont intimement liées aux besoins fondamentaux de la population. Si ces besoins fondamentaux par exemple en matière de santé, d’éducation, d’eau et d‘assainissement ne sont pas assurés, il sera difficile voire impossible de parvenir à une stabilité durable et au développement.

Je voudrais réaffirmer le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies au gouvernement et au peuple haïtien. Le déploiement de la nouvelle mission, la MINUJUSTH, prouve l’engagement à long terme des Nations Unies en vis-à-vis de Haïti. Á l’avenir, nous continuerons d’apporter notre soutien dans des domaines clés tels que le renforcement de la police nationale, la protection des droits humains et la consolidation de l’état de droit. Il est important de souligner que nous attendons des autorités haïtiennes une plus grande prise en charge nationale et un véritable rôle de chef de file.

Je voudrais terminer cette déclaration en remerciant le gouvernement et le peuple d’Haïti pour leur hospitalité et leur accueil chaleureux. Ce fut un plaisir et un privilège de visiter ce beau pays. Merci.

Intervention de la porte-parole de la MINUSTAH, Ariane Quentier

Merci Monsieur l’ambassadeur. Nous allons prendre deux ou trois questions. Je vous remercie de vous présenter et d’indiquer le media pour lequel vous travailler.

Questions / Réponses

Miami Herald: You heard a lot about cholera while you were here. We spoke to some of the victims and one of the messages today wanted to send was about the compensation issue, that it should be individual as opposed to community based. It this something that the Security Council is going to pursue and also in terms of the funding issue, I know that the USG as presented a new funding push, but yet many members of your own council, their countries, are not contributed to the trust fund, and some of them are not necessary in favor of the new plan in terms of funding. How do you proceed, moving forward based on what you have heard here in Haiti.

Traductrice : Vous avez rencontré la cour de Cassation et vous avez entendu parler des différents problèmes par exemple le bas salaire des juges, le fait que les juges souffrent d’intimidation etc. Nous voudrions savoir ce qu’en pense le Conseil de Sécurité ? Par ailleurs, certains disent que les projets communautaires ne leur rapportent rien. Nous avons parlé avec des membres de la société qui nous ont transmis ces témoignages. Or le Secrétaire général dans le cadre de cette nouvelle approche veut mener à bien des projets communautaires, comment le Conseil de Sécurité entend-il travailler sur la question ?

Président du Conseil de Sécurité: It was really a powerful experience listening one lady who spoke on behalf of the victims of cholera. And as I stated before, the Security Council is reiterating his full support to the new approach that was submitted by the Secretary General. He has made also a very crucial appointment recently in order to meet our common goals and there will be a continuing support of the UN system and also the other partners in bilateral level and of course we will continue to be engaged in this particular issue. It was mentioned several times and as I said, the Security Council reiterates its full support to the approach submitted by the Secretary-General.

Traductrice : C'était vraiment une expérience très émouvante d’écouter une femme parler au nom des victimes du choléra. Comme je l'ai déjà dit, le Conseil de sécurité réitère son plein appui à la nouvelle approche qui a été soumise par le Secrétaire général. Il a récemment été un rendez-vous très crucial pour atteindre nos objectifs communs et un soutien continu du système des Nations Unies et des autres partenaires au niveau bilatéral et bien sûr, nous continuerons d'être engagés dans ce problème particulier. Il a été mentionné à plusieurs reprises et, comme je l'ai dit, le Conseil de sécurité réitère son plein appui à l'approche soumise par le Secrétaire général.

***

Inner City Press: I have one follow-up to that. But first, at your meeting at the cour de cassation yesterday you seemed to hear the difficulties of the judges’ salaries, some judges not being able to have law books, judges subjected to intimidation. What is the SC thinking on that issue? And as you were meeting with the Private sector, the victims outside the gate said clearly to us that the community projects do nothing for them. There was a women, a men 57, he said going to a park… and I heard from the SG himself that was the thinking, to make community projects. So I wonder, how the council is gonna convey what you have heard even from the victims inside, back to the Secretariat that ultimately makes the proposals. Thanks a lot.

Translator: Vous avez rencontré la cour de Cassation et vous avez entendu parler des différents problèmes par exemple le bas salaire des juges, le fait que les juges souffrent d’intimidation etc. Nous voudrions savoir ce qu’en pense le Conseil de Sécurité. Par ailleurs, certains disent que les projets communautaires ne leur apportent rien. Nous avons parlé avec des membres de la société qui nous ont transmis ces témoignages. Or le Secrétaire général dans le cadre de cette nouvelle approche veut mener à bien des projets communautaires, comment le Conseil de Sécurité entend travailler sur la question ?

Président du Conseil de Sécurité: I believe it was a very timely visit because of the period of transition between MINUSTAH and MINUJUSTH and as you already know, the focuses of MINUJUSTH is the rule of law. We had very important meetings yesterday and the day before and we are encouraged by the commitment of the authorities of Haiti, not just the President himself, but also when we met the members of parliament they are working very hard in terms of providing the reforms the country needs and also with the judiciary. We have listen. The council of course will be analyzing all the information we have gathered and we also understand, we see it with our eyes wide open, that there are big challenges and there isn’t a solution that come from one day to another, it is a process and the main purpose of MINUJUSTH is to accompany the Government, the people, the institutions of Haiti to this common goal.

Traductrice : Cette visite est vraiment tombée à point nommé car, comme vous le savez, nous sommes dans un processus de transition de la MINUSTAH à la MINUJUSTH. La MINUJUSTH va notamment mettre l’accent sur l’état de droit. Hier et avant-hier, nous avons eu différentes réunions et nous avons été encouragés lorsque nous avons vu l’engagement exprimé par le Président haïtien mais aussi par le Parlement. Ils vont tous vraiment œuvrer pour réformer ce secteur et le pays en a vraiment besoin. Et nous avons également rencontre des représentants du pouvoir judiciaire. Donc comme je vous l’ai dit nous avons écouté et nous allons analyser toutes les informations que nous avons obtenues. Nous savons pertinemment que le pays est en proie à de nombreuses difficultés. Nous ne trouverons pas de solutions rapides, du jour au lendemain. C’est un processus qui s’inscrira dans la durée. Mais la MINUJUSTH accompagnera le peuple haïtien ainsi que le gouvernement.

***

Radio Télé Kiskeya : Il y a un débat national qui tourne autour de la remobilisation de l’armée haïtienne et le gouvernement qui vient de s’installer il y a trois mois émet aussi l’idée que l’armée se remobilise. Plus d’un pensent que les Nations Unies allaient se mettre du côté du gouvernement pour que l’armée haïtienne se remobilise afin qu’elle puisse remplacer la MINUSTAH au lieu que la MINUSTAH soit remplacée par la MINUJUSTH. Quelle est votre réaction par rapport à cette préoccupation?

Président du Conseil de Sécurité : Thank you very much for you question. That issue was brought up in some of the meetings we had, but my answer to your question is that this is an issue for the Haitians to decide. It is a matter of sovereignty, of independence and I cannot go any further because it is a matter of sovereign right of Haiti. Thank you.

Traductrice : Merci pour cette question. C’est effectivement une question qui a été posée dans plusieurs réunions. Ma réponse est la suivante : c’est aux Haïtiens de décider. C’est en effet une question de souveraineté, d’indépendance. Je ne peux pas aller plus loin. Merci.

***

Le Nouvelliste – Magik 9 : Monsieur le président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, de 2004 à 2017 il y a beaucoup de soldats, de casques bleus qui ont été impliqués dans des cas de viol. Ils ont eu des enfants aussi avec des femmes haïtiennes. Et on est parvenu à démontrer la responsabilité du contingent népalais dans l’introduction du choléra en Haïti. Bref, de 2004 à 2017, il y a eu beaucoup de torts causés par les casques bleus en Haïti aux familles haïtiennes. Est-ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies est touché par ce problème-là ? Est-ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies veut intervenir sur ce sujet-là? Merci.

Président du Conseil de Sécurité : Thank you very much. This issue also what we brought up in the meeting that we have held. I want to reassure that the commitment of the Security Council and the people of the government of Haiti. Regarding the cholera, I already answered that question.

The other issue that you raised in terms of sexual abuse. The Secretary-General of the United Nations also stressed the zero tolerance policy for such a behavior. I am sure that this is an issue that we will be discussing with the Security Council.

Also, in the whole context, I thing that it is important also to underline the good outcome of what MINUSTAH has done in the country, we have been with the members of MINUSTAH and they have been with Haitian people in many many difficult moments. They have shared difficult times together. Just to mention a couple, Hurricane Matthew not long ago and the earthquake. At the same time, they have worked together closely with the Haitian institutions in order to have a successful electoral process. And I think that was a very important contribution that we want to underline. Right now, has it was portrayed by almost everyone that we have talked with, there is some window opportunity in Haiti. There is political stability. And we all should work and try to take advantages of this window of opportunity. Of course, as I said, we are fully backing the new approach of the Secretary-General in terms of cholera. And we also reaffirm zero tolerance for sexual abuses. We have not met with the Council yet. But I am sure that we are going to talk about this two important issues.

One more thing that I think is very important just to close my intervention. This is a visit, a very important one because we have the opportunity to be on the ground talking directly with the most important partners that we have here in Haiti, and mainly with his Excellency the President. But this doesn’t stop here. We will continue this dialogue. We are very proud of our country team here in Haiti and with the Special Representative of Secretary general. She is doing of course a great job here. We came here also to show our support and to her and to all her team. We will continue this dialogue, because we will debate this issue with the Security Council. We cannot hide, so to speak, the problems that we are facing but I am sure that we will overcome all the situations for the benefit of, not just the government, not just the situation of Haiti, but mainly and most importantly the people of Haiti.

Traductrice : Merci. Effectivement, cette question a été abordée dans les réunions et je puis vraiment vous assurer de l’engagement du Conseil de Sécurité vis-à-vis du peuple et du gouvernement haïtien. Vous avez posé une question au sujet du choléra. Je crois y avoir déjà répondu. Et vous avez posé une deuxième question qui concerne les abus sexuels. Le Secrétaire général comme vous le savez, a souligné sa politique de tolérance zéro face aux abus sexuels. C’est effectivement un problème. Ces abus sexuels sont effectivement un problème et je suis sûr que nous allons en parler au Conseil de Sécurité.

Il est important de souligner les bons résultats obtenus par la MINUSTAH dans le pays. En effet, la MINUSTAH était auprès du peuple haïtien dans des moments très difficiles. La MINUSTAH a partagé ces moments difficiles avec les Haïtiens. Je pense à l’ouragan Matthew et même au séisme qui a frappé le pays.

Et dans le même temps, la MINUSTAH a coopéré avec les institutions haïtiennes pour mener à bien le processus électoral. C’est une contribution importante qu’il y a lieu de souligner.

Aujourd’hui, Haïti a de nouvelles perspectives. C’est un pays qui connait aujourd’hui la stabilité. Et nous allons devoir saisir cette occasion. Bien évidemment, nous appuyons la démarche du Secrétaire général, sa nouvelle approche en ce qui concerne le choléra et nous appuyons également la politique de tolérance zéro vis-à-vis de l’exploitation et des abus sexuels. Nous n’avons pas encore parlé de cela au Conseil de Sécurité [au sein des membres de la délégation] mais c’est une question très importante.

Cette visite, je le dis pour terminer, est une visite très importante. C’est une visite de terrain. Cela nous a permis de discuter avec tous les partenaires et en particulier avec le président. Nous allons poursuivre ce dialogue. Le travail n’est pas fini. Et nous sommes très fiers, je dois le dire, du travail de la Représentante spéciale du Secrétaire général. Nous sommes ici pour montrer que nous appuyons ce travail, que nous appuyons la Représentante spéciale ainsi que son équipe.

Nous allons donc maintenant poursuivre ce dialogue. Nous ne pouvons pas nous voiler la face, face aux problèmes. Mais je suis sûr que nous allons pouvoir surmonter ces problèmes pour le gouvernement et pour le peuple haïtien.

Merci beaucoup.

Intervention de la porte-parole de la MINUSTAH, Ariane Quentier

Mesdames et Messieurs représentants des medias, merci beaucoup pour être à cette conférence de presse qui marque la conclusion de la visite du Conseil de Sécurité en Haïti. Merci.

********************************************

Contact média:

Ariane Quentier

Porte-parole de la MINUSTAH

Cell: +509 3702 6522

Email: [email protected]