Sans détour, le président du Sénat, Youri Latortue, s'est dit contre ce qu'il indique être le versement de 250 millions de dollars américains l’an à E-Power, Sogener et Haytrac pour l’achat de courant électrique.«…Je suis contre le fait que l’Etat prenne ces 250 millions de dollars pour payer les compagnies comme il le faisait avant », a-t-il confié en interview exclusive avec le journal, le lundi 25 septembre 2017. L’élu de l’Artibonite a estimé qu’il serait plus « utile » de réinvestir ces 250 millions de dollars- « payés directement à ces trois compagnies »- dans des centrales solaires qui n’utilisent pas de gaz. Il y aurait de l’électricité et des centrales, a soutenu le président du Sénat, Youri Latortue.

Le sénateur Latortue, qui a salué les décrets de l’administration dont l’un enlève le monopole de la production, du transport et de la commercialisation du courant électrique à l’ED’H, se demande pourquoi les fournisseurs privés se sont cantonnés dans la production uniquement. « Pourquoi les compagnies ne font pas de la production, le transport et la commercialisation ? Elles ne prennent aucun risque et ont des avantages fiscaux. Ces compagnies sont placées dans une situation d’aucun risque. Je n’ai jamais vu pareille chose. Elles n’ont qu'à allumer leurs moteurs », a pesté le président du Sénat, Youri Latortue.

« Si la compagnie couvre Port-au-Prince, qu’elle s’occupe de la production, du transport et de la commercialisation. Je suis un nationaliste libéral. Aujourd’hui, que personne ne pense que le sénateur Latortue est contre la privatisation. Non », a insisté Youri Latortue, qui a été mis au parfum du plan du chef de l’Etat pour le secteur depuis le mois de juin. « Le président Jovenel Moïse m’a dit qu’il allait utiliser autrement ces 250 millions de dollars. Il a un plan pour 550 mégawatts qu’il partagera entre des compagnies nationales et étrangères. Il y aura une répartition et le prix du kilowatt baissera », a indiqué Youri Latortue, soulignant que si l’ED’H peut faire son travail, que les 250 millions lui soient confiés.

Avant, dans des prises de positions publiques, des responsables d’Etat ont indiqué que la subvention de 250 millions de dollars à l’ED’H était le résultat des pertes techniques sur le réseau vétuste, de la sous-facturation du courant vendu, moins 40 % et le vol du courant électrique, de la facture des trois centrales vénézuéliennes, non opérées par l’ED’H dont Caracas est actionnaire majoritaire.

Le sénateur Youri Latortue a insisté en soulignant que les 250 millions sont versés directement à ces trois compagnies privés qui vendent du courant électrique à l’ED’H. « Je ne veux pas attaquer les compagnies parce que je n’ai pas mené une enquête comme celle sur l’utilisation du fonds PetroCaribe. On m’a remis certains documents. Je veux éviter les élucubrations, les accusations contre Untel ou Untel », a indiqué le sénateur Youri Latortue à un moment où le président Jovenel Moïse et ses collaborateurs attaquent frontalement des compagnies privées qui fournissent du courant à l’Etat…

