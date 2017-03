Incendie Croix des Bossaleses

Un incendie est en cours au principal marché de vêtements usagers et de tissus à la Croix des bossales au centre-ville de Port-au-Prince, a constaté sur place un photographe du Nouvelliste dimanche soir.

Selon le maire de la capitale, Youri Chery, le feu s'est déclaré dans les entrepôts de pèpè (vêtements usagers importés).

Pour le moment on ne connaît encore ni l’origine de l’incendie ni l'étendue des dégâts, selon l’édile de Port-au-Prince. Les sapeurs-pompiers des communes limitrophes de la capitale comme Delmas et Carrefour tentent difficilement de circonscrire le feu. « Nous avons déjà envoyé des équipes sur place », a fait savoir au journal la coordonnatrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste qui ne dispose pas encore plus d’informations sur le sinistre…

Sur place, le photographe du Nouvelliste à pu constater que les sapeurs-pompiers faisaient de leur mieux mais n'avaient pas assez d'eau pour circonscrire le fléau. "La bataille continue", a confié Frédérick Alexis dépêché sur place par le journal.

source nouvelliste