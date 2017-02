Dans un communiqué transmis à HPN, le vendredi 3 février, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a apporté un démenti formel concernant la rumeur faisant croire que l’institution recrute des enseignants. Lire intégralement le communiqué ci-dessous.

Face aux allégations de certains responsables de syndicats et d’autres personnes évoluant dans le secteur éducatif faisant croire que le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a opéré plusieurs nominations d’enseignants dans le secteur public au cours des derniers mois, le MENFP tient à apporter un démenti formel à ces affirmations sans fondement aucun.

Le MENFP tient à souligner à l’attention de toutes et de tous que l’Administration Dorsonne n’a pratiquement procédé à aucune nomination d’enseignant durant son passage. Ceci s’explique en raison du fait que le MENFP n’a pas eu les provisions budgétaires escomptées, en plus des passifs liés à tous les cas de nomination de personnels pédagogique et administratif en souffrance depuis plusieurs années.

De plus, le titulaire du MENFP n’a bénéficié d’aucune délégation du Premier Ministre pour procéder dans cette voie. Le choix du MENFP de ne pas opérer des nominations intempestives sans s’assurer des disponibilités budgétaires nécessaires répond à un souci de bonne gouvernance du secteur pour ne pas aggraver la situation.

Le MENFP s’interroge sur les véritables motivations de ceux et celles qui font circuler ces fausses informations à dessein. Le MENFP réaffirme sa détermination à poursuivre les efforts pour la relève du secteur de l’éducation.

HPN