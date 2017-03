«La PNH est prête à prendre la relève au départ de la Minustah en octobre», a affirmé le Premier ministre Jack Guy Lafontant lors d’un point de presse donné à l'issue de sa première réunion de travail avec les autres membres du Conseil supérieur de la police nationale et le ministre de la Défense, mardi 28 mars 2017. Le Premier ministre s’est réjoui de la graduation de la 27e promotion de la PNH. Ce sont des instructeurs haïtiens qui ont formé les aspirants, a-t-il expliqué. Les policiers, «des travailleurs de la patrie, des sacrifiés parfois», bénéficieront de «beaucoup plus d’avantages sociaux», a par ailleurs promis le chef du gouvernement, Jack Guy Lafontant. Le Premier ministre Jack Guy Lafontant, quelques jours après l’avoir dit au Parlement et au palais national lors de son installation, a rappelé que la sécurité des vies et des biens est l’une des promesses de campagne du président Jovenel Moïse. Il y a un plan de sécurité qui ne sera pas dévoilé, a indiqué Jack Guy Lafontant.

Le Premier ministre, sans évoquer les menées des spoliateurs et de la mafia de la terre, a dit que la propriété privée sera respectée pour ne pas pénaliser les investissements. La direction générale et l’inspection générale de la police appliqueront un train de mesures pour qu’il y ait le respect de la propriété privée, a poursuivi le chef du gouvernement, sans entrer dans les détails alors que des victimes de spoliation indexent, dénoncent la connivence entre des policiers, dans certains cas membres d’unités spécialisées de la PNH, avec des spoliateurs. Beaucoup de prisonniers meurent dans nos prisons, a indiqué Jack Guy Lafontant qui dit attendre les recommandations de la commission présidentielle créée sur la question. Le CSPN travaille sur le dossier. Il est envisagé une réponse rapide à ce «phénomène dans nos prisons», a indiqué Jack Guy Lafontant.

L’identification d’une nouvelle base pour les sapeurs pompiers « de la zone métropolitaine » a été discutée pendant la réunion, a informé le chef du gouvernement, entouré par les autres membres du CSPN, les ministres de la Justice, de l’Intérieur, par l’État-major de la PNH, à titre et exceptionnel, le ministre de la Défense. «Je vais discuter avec mon staff afin de prendre des mesures administratives et voir où sera cette base pour le corps des pompiers de la zone metropolitaine", a confié Jack Guy Lafontant.Le Premier ministre Jack Guy Lafontant qui s’est exprimé pendant quelques minutes lors de ce point de presse donné après plus d’une heure et demie de retard, a tourné les talons sans qu’on puisse s’enquérir de l’analyse et de l’action de son gouvernement pour les populations des zones reculées de la Grand'Anse plongées dans une détresse qui s’est amplifiée presque six mois après le passage de l’ouragan Matthew…

source le nouvelliste