Haïti a obtenu un sursis jusqu’au mois de novembre 2017 au terme de l’assemblée plénière du groupe d’action financière de la Caraïbe (GAFIC) qui s’est tenue le lundi 29 mai au soir, à Port of Spain (Trinidad et Tobago).

Une décision prise par les pays membres du Groupe après considérations des actes posés par l’Etat haïtien pour se mettre en conformité avec les exigences internationales en vue de la protection du système financier.

Considérant la publication de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de l'UCREF et le dépôt au Parlement du code pénal et du code de procédure pénale, les pays membres ont épargné à Haïti la menace du De risking qui aurait eu des conséquences désastreuse pour l’économie nationale, malgré la demande de certains pays comme la Barbade.

Le GAFIC maintient Haïti dans sa même position jusqu’à sa prochaine session en novembre 2017 avec possibilité de sortir de la zone rouge d’ici là.

George Allen HPN