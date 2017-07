CEP Elections Indirectes

L’exécutif n’a pas donné suite à la résolution du Sénat demandant de surseoir aux élections indirectes en attendant un cadre légal. Le Conseil électoral a donc démarré, lundi à travers tout le pays, avec ces compétions électorales. D’abord, les Assemblées municipales à former.

« Dans tous les départements, les élections indirectes ont démarré ce lundi. On commence déjà à avoir des élus », a fait savoir au Nouvelliste la secrétaire générale du Conseil électoral. Marie Frantz Joachim a souligné que tout s’est bien déroulé au cours de la première journée de ces élections indirectes pour les Assemblées municipales qui se termineront le 14 juillet.

La conseillère électorale, qui représente le CEP dans le département de la Grand’Anse pour ces élections au second degré, a fait remarquer que la résolution du Sénat n’est pas contraignante.

Les parlementaires ne peuvent pas demander au CEP de surseoir au processus électoral, soutient la secrétaire générale du Conseil électoral. « Le CEP a un mandat de l’exécutif pour organiser les élections indirectes », a avancé Marie Frantz Joachim. Alors que seul l’exécutif a l’autorité pour demander au CEP de sursoir aux élections, le Palais national n’a pas fait cas de la résolution des sénateurs. Le président de la République est resté muet sur cette résolution, ce qui permet au Conseil électoral de poursuivre sa route en toute quiétude.

« Le CEP n’est pas lié par la résolution du Sénat », a soutenu la conseillère électorale soulignant que les élections indirectes pour les Assemblées municipales vont se poursuivre jusqu’au 14 juillet.

La première journée des élections indirectes s'est achevée avec l’élection de 169 membres des assemblées municipales, selon un communiqué du CEP.

Dans cette résolution, le Sénat avait demandé « la mise en place et l’adoption par le Parlement d’un cadre légal approprié », avant l’organisation de ces élections. «Le Sénat demande à l'exécutif d'intervenir auprès du CEP aux fins de surseoir à l'organisation des élections indirectes annoncées jusqu'à l'adoption par l'exécutif et le Parlement d'un cadre légal approprié», lit-on dans le texte porté par les sénateurs Joseph Lambert, Francenet Dénius, Pierre François Sildor, Carl Murat Cantave et Kédelaire Augustin.

Les cinq sénateurs initiateurs de la résolution se disent «préoccupés par les contradictions, les conflits et les dysfonctionnements dans l'architecture de l'État qui vont surgir dans la mise en place des Assemblées locales, des Conseils départementaux et du Conseil interdépartemental sans un cadre légal».

Selon la logique des élections indirectes, les Assemblées municipales, qui sont au nombre de 140, seront composées des représentants de toutes les sections communales du pays. Les membres des Assemblées municipales éliront les membres des Assemblées départementales. Chaque département aura un conseil de trois membres élu par les Assemblées municipales.

L’Assemblée municipale se compose d’un représentant des délégués de ville et d’un représentant de chacune des Assemblées des sections communales. Seuls les membres des ASEC et des délégués de ville peuvent se porter candidats à l’élection de l’Assemblée municipale.

Les membres de chaque Assemblée municipale se réunissent sur convocation du BEC pour élire à la majorité absolue leurs représentants à l’Assemblée départementale. Seuls les membres des assemblées municipales peuvent se porter candidats à l’élection de l’Assemblée départementale. Cette instance a autant de membres qu’il y a de communes dans le département. Elle est formée d’un représentant désigné par chaque Assemblée municipale.

Les membres de l’Assemblée départementale élisent les trois membres du Conseil départemental. À ce niveau, toute personne ayant respecté les conditions exigées par la loi et les règlements du CEP peuvent se porter candidats. Les candidats externes n’ont pas le droit de voter comme ce fut le cas pour les autres candidats en face du sénateur Jocelerme Privert qui ne pouvaient pas voter pour eux-mêmes devant l’assemblée parlementaire en février 2016 lors du vote au second degré.

Enfin, s’agissant du Conseil interdépartemental, chaque Assemblée départementale se réunit sur convocation du BED pour élire à la majorité absolue son représentant à ce conseil. Seuls les membres des Assemblées départementales peuvent se porter candidats à l’élection du Conseil interdépartemental. Cette instance a autant de membres qu’il y a de départements.

Les élections indirectes se dérouleront cette année à travers le pays de juillet à septembre, selon le calendrier rendu public par le Conseil électoral provisoire.

Robenson Geffrard source le nouvelliste