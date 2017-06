Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales dit avoir a appris avec consternation la nouvelle du décès de l’ancien Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, entre 1996 et 1998, le Docteur Jean Joseph MOLIERE, survenu le jeudi 15 juin 2017.

En la circonstance, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, le Docteur Max Rudolph SAINT-ALBIN, ainsi que son Directeur Général, M. Fednel Monchery et l'ensemble du personnel du MICT, ont exprimé leurs condoléances à l’endroit de la famille, des proches collaborateurs et la famille politique du défunt, affectés par son départ.

“La Nation et le Ministère de l’Intérieur témoignent leur reconnaissance à l’endroit de l’ancien Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, qui a été également Ministre de la Santé Publique et de la Population, pour sa contribution au niveau du renforcement politique, technique et administratif des Collectivités territoriales ainsi que du système sanitaire haïtien, dans les perspectives de mettre le pays sur la voie du développement.”, at-on lu dans une note d MiCT

