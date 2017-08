Ils sont plus d’une dizaine de directeurs d’école privée accusés d’implication présumée dans des cas de fraude dans le cadre du processus d’inscription du bac permanent où ils ont empoché frauduleusement quelque 3 millions de gourdes de candidats inscrits. Ces responsables d’établissement scolaire sont menacés d’arrestation et remis à la Justice pour les suites légales, selon ce qu’a fait savoir à HPN, le coordonnateur de la Direction générale du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Jean Nelson Pierre.

Selon le responsable du MENFP, ces directeurs d’école qui devaient faire des dépôts à la Banque nationale de crédit (BNC) ont menti via de faux reçus fabriqués. Le montant d’argent fraudé s’élève à quelque 3 millions de gourdes. Ces éducateurs devraient fournir des explications à la Justice concernant cette somme.

Aucune possibilité n’est écartée pour que ces directeurs d’école puissent se retrouver derrière les barreaux, suivant des démarches conjointes en cours entre le ministère de l’Éducation nationale et celui de la Justice, avait communiqué le coordonnateur.

Cependant, pour plus de détails relatifs à ce dossier, nous avons tenté en vain de joindre au téléphone le directeur des Affaires juridiques du MENFP, Me Louis Alix Toussaint ainsi que le directeur général du MENFP, M. Meniol Jeune.

Par ailleurs, soulignons que la session du bac permanent et la reprise pour les candidats réguliers démarre, ce lundi 21 août 2017. Ce sont au total 92 355 participants attendus à ces épreuves qui se dérouleront dans un contexte particulier où l’on annonce une éclipse solaire dans l’après-midi.

Alix Laroche HPN