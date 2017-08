Le ténor italien Andrea Bocelli et une chorale de 60 enfants haïtiens ont donné une représentation le mercredi 2 août 2017 en l’honneur du pape François au terme de l'audience générale du Saint-Père au Vatican.

La chorale, du nom «Voices of Haiti » (Voix d'Haïti), a chanté trois chansons avec Bocelli, dont «Amazing Grace» et «Ave Maria», à la suite de l'audience générale dans la salle Paul VI du Vatican, le 2 août. Après la performance, les enfants et le chanteur de renommée mondiale ont été salués par le pape François.

La performance faisait partie d'une tournée européenne de près de deux semaines de la chorale des enfants, composée de jeunes âgés de 9 à 15 ans, venant de certaines des régions les plus pauvres de Port-au-Prince. Outre Rome, la tournée comprend des arrêts à Pise, Florence et Lajatico, en Italie, le lieu de naissance de Bocelli.

À Lajatico, ils se produiront avec Bocelli devant 15 000 personnes pour la 12e édition de son concert annuel au célèbre « Teatro del Silenzio ». À Florence, ils ont chanté pour l'inauguration d'une fondation dédiée au réalisateur italien Franco Zeffirelli.

Selon un communiqué de presse, le projet «offre aux enfants et aux jeunes Haïtiens issus de milieux extrêmement défavorisés des opportunités pour améliorer leur talent grâce à une formation hautement spécialisée, bénéficiant également de nombreuses opportunités, précieuses pour leur avenir».

« Grandis dans un contexte d'extrême pauvreté, assoiffés de beauté, désireux d'apprendre, par une voie pédagogique hautement professionnelle, les jeunes chanteurs ont acquis une grande compréhension, ont pris conscience de la discipline, de la passion, de l'amour pour la musique et de la joie de partage. Par conséquent, ce qu'ils peuvent transmettre par leurs chants est une pure joie.

Les enfants de la chorale et les projets connexes proviennent des bidonvilles de Cité-Soleil, où plus de 300 000 personnes vivent dans des bicoques, sans accès à l'eau et à l'assainissement.

Le projet est en cours depuis janvier 2016. Les enfants participent à des répétitions hebdomadaires les samedis, incluant le petit déjeuner, le déjeuner et le temps de jeu en plus des exercices vocaux, de la musicothérapie et de la répétition de chants.

Ils apprennent à la fois la musique folklorique haïtienne et internationale et se produisent tout au long de l'année dans les célébrations locales dans leur communauté, comme Pâques et la fin de l'année scolaire. En septembre 2016, ils ont voyagé à l'étranger pour la première fois, se produisant à New York City.

« Voices of Haiti » est un projet de la fondation Andrea Bocelli. En plus de la chorale, la fondation introduit également de la musique dans les 30 écoles soutenues par la fondation locale Saint-Luc en Haïti.

Ils contribuent également à fournir des services d'éducation, de nourriture et de santé à des milliers d'enfants, d'eau et d'électricité à des communautés éloignées et pauvres, des panneaux solaires et des bibliothèques.

Selon leur site Web, «parce que tous les étudiants proviennent de milieux économiques et sociaux médiocres, grâce à la musique, ils ont pu trouver un moyen de consolider la discipline, la coopération et se sont éloignés de la misère provoquée par la pauvreté».

«La musique devient un moyen supplémentaire pour le développement social et intellectuel, non seulement personnel, mais pour des communautés entières.»

« Voices of Haiti » est dirigé par Malcolm J. Merriweather, professeur au Conservatoire du Collège de Brooklyn à New York, et géré par une équipe de collaborateurs haïtiens composés de musiciens, d'enseignants et d'administrateurs.

Source http://www.catholicnewsagency.com

Traduction Patrick St Pre - source le nouvelliste