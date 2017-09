Dans le cadre du suivi des actions de la rentrée scolaire, le titulaire du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Pierre Josué Agénor Cadet et le directeur général de l’Office national de partenariat en éducation, M. Délima Pierre ont informé en conférence de presse, ce mercredi 13 septembre, au local de l’ONAPE, de la constitution de « Fonds documentaires » dans les lycées et dans les Universités publiques en région (UPR) en appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Baptisée "Mois du livre pour tous", il s’agit d’une démarche nationale visant des opérations de distribution massive d’ouvrages essentiels dans les 230 lycées environ et les 10 UPR du pays en vue de renforcer les fonds documentaires dans ces centres publics d’enseignement classique et supérieur.

Ces documents cognitifs au nombre de 208 000, composés de livres scientifiques, académiques et de lecture d’auteurs haïtiens et étrangers, sont destinés à servir non seulement les apprenants mais aussi le personnel administratif et enseignants.

Déjà, dans le département de l’Ouest, les 45 lycées ont déjà reçu leur lot d’ouvrages comprenant chacun 500 bouquins. Près de 452 titres ont été remis à chaque lycée, informe le ministre Pierre Josué Agénor Cadet qui annonce en passant la distribution dans le grand Nord et le grand Sud la semaine prochaine.

Selon le ministre Cadet, cette action vient en appui aux initiatives visant l’amélioration de la qualité des apprentissages dans les lycées en renforçant le dispositif de lecture.

« Si les jeunes sont l’avenir du pays, il faut les encadrer et occuper leur esprit par des activités saines et cognitives », soutient le numéro 1 du MENFP qui souligne vouloir faire des bibliothèques de ces centres de savoirs, le point de ralliement pour les élèves et étudiants tant du public que du privé.

Pour sa part, le directeur général de l’ONAPE, M. Délima Pierre s’est félicité d'avoir eu le privilège de porter un tel dossier qui, croit-il, entend contribuer également au développement du vivre ensemble entre les jeunes autour du livre.

Pour mieux gérer ces documents qui ne visent qu’à faire de la promotion de la lecture, un programme attrayant dans les établissements éducatifs publics de la République avec l’appui des communautés locales, des gens recevront une formation en bibliothéconomie, annonce M. Pierre.

Smith Petit-Homme, directeur du lycée Anténor Firmin qui a déjà reçu ses boîtes d’ouvrages, a remercié le MENFP et l’ONAPE d’avoir pris conjointement cette décision, estime-t-il, « louable » visant d’encourager le développement d’un partenariat public-privé autour du livre à l’école.

Alix Laroche

[email protected]

Photo: Anderson Elien