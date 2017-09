Pour initier des réflexions sur le processus de financement et le fonctionnement des partis politiques, le chef de l’Etat a rencontré, jeudi au Palais national, plusieurs responsables d’organisations politiques qui en ont profité pour demander à Jovenel Moïse de ne pas publier la loi de finances telle que votée au Parlement. Estimant que le contexte inopportun, d’autres partis politiques ont boudé la rencontre.

Selon l’objectif prévu dans le cadre de cette rencontre jeudi au Palais national, le président a voulu s’entretenir avec les responsables de partis politiques sur l’institutionnalisation de la vie politique principalement avec pour sous-thème le financement des partis politiques. Cependant, selon ce qu'a rapporté au Nouvelliste Clarens Renois, responsable de Unir-Haïti qui a pris part à la rencontre, la plupart des leaders politiques en ont profité pour exhorter le chef de l’Etat à ne pas publier le budget déjà voté au Parlement.

Le ton général de la réunion consistait à demander au chef de l’Etat de ne pas publier le budget 2017-2018 tel que voté au Parlement, a fait savoir M. Renois. « Les trois quarts des participants à la rencontre ont demandé au président de faire attention à la loi de finances », a-t-il dit. Normalement, le locataire du Palais national a défendu sa position sur le budget. Jovenel Moïse n’a pas dit s’il va faire marche arrière ni s’il compte aller de l’avant avec le budget, croit comprendre l’ancien journaliste senior.

En revanche, a fait savoir Clarens Renois, la plupart des responsables de partis politiques ont mis en garde le président de la République contre toute utilisation de cette rencontre « pour cacher la réalité de l’actualité ». Ce n’est pas un support non plus à Jovenel Moïse, a précisé l’ancien candidat à la présidence. Il dit avoir remarqué à la rencontre des responsables d’organisations politiques comme GREH, KID, UNIR-Haïti, PHTK, OPL, LAVNI, Bouclier, entre autres.

Cependant, d’autres leaders politiques estiment le contexte inopportun pour rencontrer Jovenel Moïse. Ils ont donc décliné l’invitation du président de la République. C’est le cas de la Fusion, VERITE et INITE. Sur la photo souvenir de la rencontre, on peut remarquer la présence de l’ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive, un proche de l’organisation politique VERITE.

Dans sa lettre responsive à l’invitation du cabinet du président de la République, le secrétaire général de la Fusion a déclaré : « Pour important que soit le sujet, la FUSION ne croit pas que le timing de la rencontre soit approprié, compte tenu de la conjoncture politique et des revendications légitimes de divers secteurs de la société par rapport au budget 2017/2018. Le spectacle de responsables politiques mangeant et buvant avec le président de la République pendant que le peuple est dans les rues, revendiquant une meilleure ventilation des ressources budgétaires, loin de servir la cause de l’institutionnalisation de la vie politique, donnerait plutôt une perception négative, voire désastreuse d’une classe politique coupée des réalités, insensibles aux souffrances du peuple et sourde à ses revendications que par ailleurs la FUSION approuve… »

« Cette importante réunion, la première du genre sous l'administration du président Jovenel Moïse, avait pour objectif d'initier avec les responsables de partis politiques un processus de consultation et de réflexion sur les conditions d'application des dispositions relatives au financement public contenues dans la loi de 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques », lit-on dans un communiqué au Palais national.

« Dans certains pays, la situation est nette et claire. La vie politique s’organise et se stabilise autour de deux ou trois grands pôles politiques. Le choix du citoyen/électeur est facilité parce que l’offre politique est réduite », a fait savoir le président Jovenel Moïse qui a invité les partis politiques à se colleter à « notre propre réalité » et les a appelés à exercer un leadership par leur capacité de saisir les enjeux de la société haïtienne et de promouvoir l'existence de personnalités qui se sont investies dans la vie publique.

En ce qui a trait au processus de financement des partis politiques, prévu dans la loi sur les partis politiques, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de bien utiliser les ressources qui leur seront allouées afin éviter le gaspillage des fonds publics. « Le président de la République, qui dit s'attendre à rencontrer diverses embûches pour mener à terme une telle entreprise, estime que cela suppose la mise en place d’un système démocratique fondé sur la recherche constante de convergences et de consensus au bénéfice de la communauté. Ce système de partis institutionnalisés parce que financés correctement ne se fera pas sans sacrifice. Mais une telle initiative en vaut la peine eu égard aux résultats escomptés pour la santé démocratique de notre pays », a déclaré le chef de l'Etat.

Cette rencontre entre le chef de l’Etat et certains partis politiques arrive dans un contexte où de plus en plus de voix s’élèvent pour demander à Jovenel Moïse de ne pas publier la loi de finances telle que votée par le Parlement. Cette semaine, des milliers de manifestants ont gagné les rues de la capitale plusieurs fois à l’appel des partis politiques comme Fanmi Lavalas et Pitit Desalin pour exiger le retrait du budget.

Robenson Geffrard source le nouvelliste